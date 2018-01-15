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Общество
 16.01.2018 09:38

В Волгограде появятся новые газетные киоски


Приспособиться к новым требованиям администрации Волгограда, предъявляемым к объектам нестационарной торговли, готовы в ОАО «Союзапечать». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, организация, которая занимается реализацией газет и другой печатной продукции, заказала 24 новых киоска, которые планируется установить в разных районах города. Внешний вид газетных киосков соответствует стандартам, которые были разработаны для объектов нестационарной торговли – единый стиль, серый цвет, современные материалы. Новые киоски обойдутся ОАО «Союзпечать» почти в 10 миллионов рублей. Напомним, ранее организации, которые занимаются реализацией периодики в Волгограде, выражали несогласие с внедрением новой схемы расположения газетных киосков, а также с необходимостью заменить устаревшие объекты на более современные. 

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Аналитика 15.01.2018 20:07

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Общество 15.01.2018 17:29

В Волгограде ТСЖ и УК не поделили элитный дом Директору ООО "Амоко Сервис" назначен штраф за неисполнение требований предписания инспекции Госжилнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме № 2а по ул. Калинина в г. Волгограде был выбран новый способ управления многоквартирным домом – управление товариществом собственников недвижимости "Волжские паруса". Уведомление об изменении способа  управления многоквартирным домом и расторжении договора управления многоквартирным домом было вручено  ООО "Амоко Сервис". Однако управляющая компания не передала необходимую документацию на дом и создала препятствия для деятельности ТСЖ.  Предписанием инспекции Госжилнадзора Волгоградской области на ООО "Амоко Сервис" была возложена обязанность обеспечить передачу ТСН "Волжские паруса"...
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