В Волгограде появятся новые газетные киоски

Преподаватель бывшего ВолгГАСУ (ныне филиал ВолгГТУ) Олег Кузнечиков оштрафован за мелкое взяточничество, служебный подлог и покушение на мошенничество. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Доцент кафедры “Химия” с 2014 по 2017 годы получал от студентов “вознаграждение” за хорошие отметки в зачетке. Уже после увольнения он взял деньги у одного из студентов за решение вопроса о сдаче зачета, но обещание свое не выполнил. Как уточнили информагентству в региональном управлении СУ СК России, размер взяток составлял от 4 до 18 тысяч рублей, а общая сумма незаконного дохода составила около 75 тысяч рублей. В феврале прошлого...

Прочитана: 1030 раз