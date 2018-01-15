«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «зебры-невидимки» снова требуют бюджетных миллионов











Смотрите сегодня в программе: «Старый новый год» некоторые волгоградцы начали с похода с паспортами в приемную «Единой России». Сигнал в областную инспекцию государственного жилищного надзора: жители «голого дома» в Волгограде обеспокоены повышенными счетами за содержание общего имущества. Зебры - невидимки: исчезающая дорожная разметка улиц Волгограда снова «просит» бюджетных миллионов. Рюкзак и шапка с помпоном: разбойник унес из салона связи в Кировском районе Волгограда набор последних моделей смартфонов Apple.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



