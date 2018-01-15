Секретаря учебной части одного из колледжей Новоаннинского района обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а именно в торговле "липовыми" дипломами и взимании платы за восстановление студентов. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, с 2011 года и на протяжении нескольких лет женщина наживалась на абитуриентах и бывших студентах, которые хотели восстановиться на учебе. Она заставляла их платить за образовательные услуги. Брала деньги не только за поступление и восстановление, но и за сдачу теоретических курсов и практических занятий, а в конце выдавала выпускникам поддельные дипломы о получении специальности. Сейчас известно как минимум об 11 пострадавших от ее обмана. Сумма побочного о заработка секретаря превысила 750 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала.



