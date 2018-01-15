В Волгограде любителя пьяной езды приговорили к 4 годам колонии

К четырем годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 22-летний житель Красноармейского района Волгограда Александр Кидин. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина. В судебном заседании установлено, что утром 8 июля 2017 года Кидин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле по ул.Караванной в Красноармейском районе. При этом ранее он четыре раза привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Вместе с тем, суд каждый раз назначал Кидину условное наказание. На этот раз Кидина взяли под стражу в зале суда.

За аналогичное преступление также приговорен 32-летний житель Красноармейского района Сергей Момотов. Его осудили к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Всего в прошлом году по ст.264.1 УК РФ в Волгоградской области прокуроры направили в суд 1647 уголовных дел.



