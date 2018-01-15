В Волгограде рядом с трупами в гараже нашли наркотики

Следователи проводят проверку по факту смерти двоих 27-летних мужчин в гаражном боксе в Советском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в салоне машины, где находились тела погибших, обнаружены синтетические наркотики и приспособление для их употребления.

Напомним, что погибшие были обнаружены в воскресенье, 14 января, в гараже, который был заперт изнутри. В помещении бокса работал газовый отопительный прибор, а мотор двигателя был заведен, при этом приятели располагались на водительском и переднем пассажирском креслах. По данным следствия, причиной смерти приятелей могло стать отравление угарным газом, скопившемся в запертом помещении в результате работы автомобиля. В настоящее время тела направлены на судебно-медицинское исследование. Обстоятельства смерти мужчин устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



