|Расследования
|15.01.2018 14:48
В Волгоградской области пьяный Уткин угнал велосипед от здания райотдела полиции
Суд прекратил уголовное дело о самоуправстве, возбужденном в отношении жителя поселка Рудня за угон чужого велосипеда от здания райотдела полиции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №46, дело прекращено в связи с примирением сторон. На таком решении настояла потерпевшая, пояснив, что подсудимый полностью загладил причиненный ей вред, и претензий к нему она больше не имеет. По материалам дела, гражданин по фамилии Уткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, днем 29 ноября 2017 года завладел велосипедом марки "Stels Navigator - 400", припаркованном у здания отделения МВД России по Руднянскому району, а затем распорядился им по своему усмотрению. Своими действиями Уткин нанес ущерб на сумму 13 тысяч рублей. На суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела. Учитывая, что подсудимый ранее не был судим, положительно характеризуется по месту жительства, суд счел возможным ходатайство удовлетворить.
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Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Расследования
|15.01.2018 17:18
Жителю Волгограда не удалось вернуть себе автомобиль, изъятый сотрудниками ГИБДД, когда в феврале прошлого года он приехал на нем в Сочи. Как сообщает ИА «Высота 102», с требованием признать мужчину законным правообладателем авто и возложении обязанности на правоохранителей возвратить ему авто и ключи зажигания, он обратился в Тракторозаводский районный суд. Выяснилось, что спорный автомобиль многодетный отец купил еще пять лет назад за четверть миллиона рублей и поставил его на регистрационный учет в МРЭО ГИБДД в городе Элиста республики Калмыкия. Но в Сочи его остановили сотрудники ГИБДД и после проверки заподозрили, что номер двигателя перебит. Впоследствии это подтвердила и экспертиза. Однако...
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|Общество
|15.01.2018 16:56
Очередная партия сладкой сувенирной продукции заказана управлением администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, более 500 подарочных шоколадных наборов обойдутся региональной казне почти в 230 тысяч рублей. По желанию заказчика часть сладких подарков должна быть упакована в коробки, изготовленные в патриотической теме – с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!», портретами маршалов, а также с видами известных мест города-героя. Подобные заказы уже размещались администрацией региона ранее. Кроме того, появилось и новшество – так, некоторые из подарков должны представлять фигуру в виде футбольного мяча из молочного и темного шоколада, упакованную в коробку также с футбольной тематикой. Вес...
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|Расследования
|15.01.2018 16:55 (Обновлено: 15.01.2018 17:09)
Личность неизвестного мужчины, тело которого нашли в сентябре минувшего года в пойме реки Царицы, устанавливают следователи отдела СУ СКР по Центральному району, об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Причиной смерти стало, скорее всего, самоубийство. Возраст погибшего около 50 лет, правильного и пропорционального телосложения, рост 179 см, физически развит. Цвет волос предположительно русый, длиной около 1,5 см. Был одет в темную футболку темной с надписью оранжевого цвета «SOULFLY», под которой находился рисунок желто-коричневого цвета в виде шара, а под ним черная надпись «Conquer» на фоне прямоугольного рисунка и рамки оранжевого цвета,...
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|Расследования
|15.01.2018 16:27
Секретаря учебной части одного из колледжей Новоаннинского района обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, а именно в торговле "липовыми" дипломами и взимании платы за восстановление студентов. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, с 2011 года и на протяжении нескольких лет женщина наживалась на абитуриентах и бывших студентах, которые хотели восстановиться на учебе. Она заставляла их платить за образовательные услуги. Брала деньги не только за поступление и восстановление, но и за сдачу теоретических курсов и практических занятий, а в конце выдавала выпускникам поддельные дипломы о получении специальности. Сейчас известно как минимум...
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|Аналитика
|15.01.2018 16:18
В Волгоградской области цены на дома и коттеджи за минувший год подешевели в среднем на 17,7%. Это самое высокое падение по данному показателю среди регионов Южного федерального округа. В настоящее время средняя стоимость коттеджного дома в регионе составляет 3 млн 198 тыс. рублей. По данным исследования экспертов портала «Мир квартир», как сообщает ИА «Высота 102», также упала цена на недвижимость и в других субъектах ЮФО. В Севастополе она составила 10,8%, в Астраханской области − 10,5%, республике Калмыкия − 5,3%, Ростовской области − 4%, республике Адыгее - 0,1%. Самые дорогие дома и коттеджи в округе по данным за 2017...
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|Общество
|15.01.2018 15:47
В Волгограде на многих оживленных перекрестках практически исчезла дорожная разметка. Как сообщает ИА «Высота 102», подобная ситуация характерна для многих районов города, в том числе – Центрального. Например, стерлась краска на перекрестке на ул. Коммунистической в районе пожарной каланчи, на ул. Комсомольская. Напомним, дорожной разметкой в районах Волгограда занималась компания «Аспект». Подрядчик по заказу МБУ «Северное» должен был разметить дороги в мае этого года, однако в некоторых районах города эти работы были сделаны позже. Впрочем, судя по всему, предъявить претензии фирме «Аспект» будет не за что. Как оказалось, в техническом задании был указан весьма скромный гарантийный срок на...
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|Расследования
|15.01.2018 15:43 (Обновлено: 15.01.2018 15:50)
К четырем годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 22-летний житель Красноармейского района Волгограда Александр Кидин. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина. В судебном заседании установлено, что утром 8 июля 2017 года Кидин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле по ул.Караванной в Красноармейском районе. При этом ранее он четыре раза привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Вместе с тем, суд каждый раз назначал Кидину условное наказание. На этот раз Кидина взяли под стражу в зале суда. За аналогичное преступление также приговорен 32-летний житель Красноармейского района Сергей Момотов. Его осудили к 8 месяцам...
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|Расследования
|15.01.2018 15:02 (Обновлено: 15.01.2018 15:03)
Следователи проводят проверку по факту смерти двоих 27-летних мужчин в гаражном боксе в Советском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в салоне машины, где находились тела погибших, обнаружены синтетические наркотики и приспособление для их употребления. Напомним, что погибшие были обнаружены в воскресенье, 14 января, в гараже, который был заперт изнутри. В помещении бокса работал газовый отопительный прибор, а мотор двигателя был заведен, при этом приятели располагались на водительском и переднем пассажирском креслах. По данным следствия, причиной смерти приятелей могло стать отравление угарным газом, скопившемся в запертом помещении в...
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|Происшествия
|15.01.2018 14:28
За нанесение тяжкого вреда здоровью придется ответить 27-летнему ранее судимому за грабеж жителю Волжского. Как сообщили ИА “Высота 102” в управлении МВД РФ города-спутника, мужчину, работающего таксистом, подозревают в том, что ночью во дворе кафе на улице Мира он поссорился с 31-летним волжанином, проломил ему голову и скрылся. Но вскоре, его задержали сотрудники угрозыска. Подозреваемый признался что избил мужчину из-за ревности к своей супруге. Теперь "волжскому Отелло" грозит до восьми лет тюрьмы.
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|Общество
|15.01.2018 14:04
УК «Энергопром» в Волгограде предъявила жильцам «голого» дома двойную плату за содержание и ремонт общего имущества
Второй год жильцы печально известного «голого» дома № 30 по ул.51-й Гвардейской в Волгограде безуспешно просят содействия у руководителей инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. Суть не только в том, что застройщик – ООО «Энергопром» во главе с его директором Алексеем Щербиным оставил массу недоделок в многоэтажке, о чем ИА «Высота 102» постоянно сообщает в своих публикациях. Управляющая компания с аналогичным названием - ООО «УК Энергопром», - по словам волгоградцев, грубо нарушает жилищное законодательство, в связи с чем собственники вот уже второй год просят организовать проверку деятельности данной УК. В частности, признать недействительным протокол общего собрания собственников МКД, проведенного еще...
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|Спорт
|15.01.2018 13:00
Отбор-просмотр в Академию "Ротор" посетили более 150 мальчиков 2006-2011 годов рождения. Как сообщили ИА "Высота 102" в Академии, отбор стал одним из самых масштабных в истории Академии "Ротор". На мероприятии присутствовали такие легендарные в прошлом футболисты "Ротора", как Олег Веретенников, Владимир Файзулин, Валерий Бурлаченко и Александр Беркетов. Мальчишки, которые сейчас делают свои первые шаги в этом виде спорта, могли пообщаться с легендами волгоградского футбола, почувствовать настоящий "роторовский дух". Отбор длился порядка 5 часов. За это время ребята разных возрастов по очереди демонстрировали тренерам Академии свою физическую подготовку и...
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|Расследования
|15.01.2018 12:48 (Обновлено: 15.01.2018 12:54)
К реальным срокам заключения за поджог машины приговорил Дзержинский районный суд Азамата Мукатова и Владислава Федорова. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По материалам дела, 1 мая 2017 года средь бела дня молодые люди подожгли иномарку, которая была припаркована неподалеку от одного из зданий в Дзержинском районе, а затем сбежали. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Ущерб владельцу составил более 1,3 миллиона рублей. Суд приговорил Мукатова к 1 году 1 месяцу, а Федорова к 1,5 годам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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|Происшествия
|15.01.2018 12:07
Арест на срок до полугода грозит жителю Чернышковского района за браконьерскую охоту на зайцев. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, 50-летнего жителя одного из хуторов района задержали полицейские местного ОВД совместно с инспектором в области охраны окружающей среды. Во время рейда они услышали выстрелы, а затем увидели двигающийся зигзагами по полю автомобиль "Нива". В ходе преследования браконьер был задержан. В багажнике его машины было обнаружено две тушки самок зайцев, охотничья двустволка 16 калибра "ИЖ-18" и несколько патронов. Как объяснил свой поступок хуторянин, на незаконный промысел он вышел, чтобы добыть себе мяса. По факту незаконной охоты...
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|Общество
|15.01.2018 11:16
Девятиэтажное здание бизнес-центра в Волгограде застраховали на 121 миллион рублей от природных катаклизмов и противоправных действий. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании "Росгосстрах", современный бизнес-центр площадью более 5273 кв.м. категории В+ застрахован от пожаров, ударов молнии, стихийных бедствий, повреждения водой и противоправных действий третьих лиц. Собственник центра, по данным страховщиков, ежегодно, таким образом, защищает свой бизнес от неблагоприятных событий и непредвиденных финансовых затрат.
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|Политика
|15.01.2018 11:04
В списке к реализации имущества депутата-банкрота Ольги Толоконниковой оказался единственный объект. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда Волгоградской области, признанная 12 января несостоятельной народная избранница оповестила суд о наличии у нее квартиры в 14-этажном доме по проспекту Ленина. Многоэтажка располагается в районе ЦПКиО и на сайтах объявлений о продаже квартир значится как «престижная». Всего в одной остановке от этого дома находится стадион «Волгоград Арена». Однокомнатные квартиры в этом строении, если верить все тем же сайтам объявлений, в настоящее время оцениваются примерно в 3 млн рублей. Какова площадь квартиры Толоконниковой – в решении арбитражного суда не...
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15 января 16:56
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15 января 16:18
15 января 15:47
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В Волгоградской области пьяный Уткин угнал велосипед от здания райотдела полиции 10
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15 января 16:27
15 января 15:02
15 января 14:48
В Волгоградской области пьяный Уткин угнал велосипед от здания райотдела полиции 10
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