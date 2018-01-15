Эксперты зафиксировали катастрофическое падение цен на жилые дома в Волгоградской области





В Волгоградской области цены на дома и коттеджи за минувший год подешевели в среднем на 17,7%. Это самое высокое падение по данному показателю среди регионов Южного федерального округа. В настоящее время средняя стоимость коттеджного дома в регионе составляет 3 млн 198 тыс. рублей. По данным исследования экспертов портала «Мир квартир», как сообщает ИА «Высота 102», также упала цена на недвижимость и в других субъектах ЮФО. В Севастополе она составила 10,8%, в Астраханской области − 10,5%, республике Калмыкия − 5,3%, Ростовской области − 4%, республике Адыгее - 0,1%. Самые дорогие дома и коттеджи в округе по данным за 2017 год - в Краснодарском крае: их средняя стоимость - почти 10 млн рублей.

Среди регионов России по-прежнему бьет рекорды Москва: дома и коттеджи в столице подорожали за минувший год на 7,7%, в настоящее время их средняя стоимость составила 18 млн 878 тыс. рублей. На втором месте – Московская область - свыше 14 млн рублей, на третьем – Крым, где средняя цена на дома и коттеджи - около 14 млн рублей. Четвертое место занял Санкт-Петербург, где цены поднялись на 11,4% и составили чуть более 13 млн рублей за домовладение.

Ранжирование в рейтинге производилось по средней цене за домовладения в регионе по данным за 2017 год, без учета цен на элитные предложения.