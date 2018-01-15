В Волгоградской области ревнивый таксист проломил голову сопернику

Жителю Волгограда не удалось вернуть себе автомобиль, изъятый сотрудниками ГИБДД, когда в феврале прошлого года он приехал на нем в Сочи. Как сообщает ИА «Высота 102», с требованием признать мужчину законным правообладателем авто и возложении обязанности на правоохранителей возвратить ему авто и ключи зажигания, он обратился в Тракторозаводский районный суд. Выяснилось, что спорный автомобиль многодетный отец купил еще пять лет назад за четверть миллиона рублей и поставил его на регистрационный учет в МРЭО ГИБДД в городе Элиста республики Калмыкия. Но в Сочи его остановили сотрудники ГИБДД и после проверки заподозрили, что номер двигателя перебит. Впоследствии это подтвердила и экспертиза. Однако...

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