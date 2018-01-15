Волгоградцы ищут исчезнувшие пешеходные переходы





В Волгограде на многих оживленных перекрестках практически исчезла дорожная разметка. Как сообщает ИА «Высота 102», подобная ситуация характерна для многих районов города, в том числе – Центрального. Например, стерлась краска на перекрестке на ул. Коммунистической в районе пожарной каланчи, на ул. Комсомольская. Напомним, дорожной разметкой в районах Волгограда занималась компания «Аспект». Подрядчик по заказу МБУ «Северное» должен был разметить дороги в мае этого года, однако в некоторых районах города эти работы были сделаны позже. Впрочем, судя по всему, предъявить претензии фирме «Аспект» будет не за что. Как оказалось, в техническом задании был указан весьма скромный гарантийный срок на проведенные работы – всего 3 месяца. То есть смело можно тратить еще 8 миллионов рублей из бюджета города – именно такова была цена контракта - на очередную дорожную разметку, ведь от старой практически не осталось следов.



