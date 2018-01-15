



Второй год жильцы печально известного «голого» дома № 30 по ул.51-й Гвардейской в Волгограде безуспешно просят содействия у руководителей инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. Суть не только в том, что застройщик – ООО «Энергопром» во главе с его директором Алексеем Щербиным оставил массу недоделок в многоэтажке, о чем ИА «Высота 102» постоянно сообщает в своих публикациях. Управляющая компания с аналогичным названием - ООО «УК Энергопром», - по словам волгоградцев, грубо нарушает жилищное законодательство, в связи с чем собственники вот уже второй год просят организовать проверку деятельности данной УК. В частности, признать недействительным протокол общего собрания собственников МКД, проведенного еще в декабре позапрошлого года, на котором жильцы якобы проголосовали за увеличение тарифов на обслуживание текущего ремонта дома, содержание котельной и трансформаторной подстанции. В результате УК «Энергопром» предъявило людям дополнительную – двойную оплату за эти услуги.

Однако, по их словам, при проведении общего собрания управляющей компанией «Энергопром» был допущен ряд нарушений, в частности, несоблюдение кворума, нарушение требований к подсчету голосов и порядку оформления протокола.

«К примеру, в протоколе собрания не указано сведений о лицах, принявших участие в собрании, а значит, - заявляют жильцы, - нет никаких доказательств того, что участники собрания в действительности обладали по совокупности достаточным количеством голосов, дающем право на принятие решений».

Тем не менее, как следует из ответов руководителей инспекций госжилнадзора и госстройнадзора по региону, «нарушений не выявлено». «Вы же сами проголосовали за увеличение тарифов на обслуживание», – в течение года заявляют им представители контролирующих структур.

Никто из чиновников, судя по всему, также не обращает внимания на заявления жильцов о том, что «содержание котельной и трансформаторной подстанции входит в общую максимальную величину норматива, утвержденного постановлением администрации города Волгограда в размере 25,06 руб. Не убедили чиновников ни коллективная претензия, ни приложенные копии раздутых калькуляций.

«Тогда почему не предъявляют подобных услуг собственникам другие управляющие компании, например, управляющая компания в микрорайоне «Роза ветров», где в домах также установлены автономные котельные?», - задаются вопросом жильцы.

Их последнее обращение инспекция госжилнадзора перенаправила в инспекцию госстройнадзора по региону, а та, в свою очередь, - в управление жилищной инспекции Волгограда. Городские чиновники признали, что «общее собрание собственников помещений неправомочно, поскольку не имеет кворума и, соответственно, принятые решения, в том числе по вопросам установления платы за содержание и ремонт общего имущества, содержание котельной и трансформаторной подстанции не являются правомочными».

Что в результате? Материалы проверки отправлены в инспекцию госжилнадзора, а людям ответили, что «управлением рассматривается возможность направить исковое заявление в суд о признании протокола общего собрания недействительным», потому что только суд имеет на это право.

«Мы с позапрошлого года ждем, когда застройщик – ООО «Энергопром» выполнит решение суда по восстановлению и замене архитектурных деталей фасада, - рассказывают жильцы дома Денис Прокопьев, Зейдар Амрахов, Владимир Верютин, Василий Слесаренко. - Более того, и в адрес управляющей компании - ООО «УК «Энергопром» были также выданы предписания в срок до 01.07.17 года вместе с застройщиком устранить нарушения. Однако факт невыполнения предписания очевиден.

Внешний вид дома по-прежнему находится в ужасающем состоянии, за который стыдно жильцам, но не стыдно ни застройщику, ни управляющей компании, в прямые обязанности которой входит «проведение работ по улучшению параметров или характеристик здания».

В очередном обращении к чиновникам люди просят определить правомерность применения тарифа конкретно для их многоквартирного дома, определить правомерность включения в оплату за жилищно-коммунальные услуги затрат на содержание котельной и трансформаторной подстанции и провести проверку правильности составления калькуляции на их содержание, проверить правильность начисления оплаты затрат по горячей воде и отоплению.

Редакция следит за развитием ситуации на "голом" доме.



