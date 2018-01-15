Двоих поджигателей иномарки в Волгограде ждет колония-поселение

К реальным срокам заключения за поджог машины приговорил Дзержинский районный суд Азамата Мукатова и Владислава Федорова. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По материалам дела, 1 мая 2017 года средь бела дня молодые люди подожгли иномарку, которая была припаркована неподалеку от одного из зданий в Дзержинском районе, а затем сбежали. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Ущерб владельцу составил более 1,3 миллиона рублей.

Суд приговорил Мукатова к 1 году 1 месяцу, а Федорова к 1,5 годам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



