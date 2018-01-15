В Волгограде более 150 юных футболистов прошли просмотр в Академию "Ротор"









Отбор-просмотр в Академию "Ротор" посетили более 150 мальчиков 2006-2011 годов рождения. Как сообщили ИА "Высота 102" в Академии, отбор стал одним из самых масштабных в истории Академии "Ротор". На мероприятии присутствовали такие легендарные в прошлом футболисты "Ротора", как Олег Веретенников, Владимир Файзулин, Валерий Бурлаченко и Александр Беркетов.

















Мальчишки, которые сейчас делают свои первые шаги в этом виде спорта, могли пообщаться с легендами волгоградского футбола, почувствовать настоящий "роторовский дух". Отбор длился порядка 5 часов. За это время ребята разных возрастов по очереди демонстрировали тренерам Академии свою физическую подготовку и футбольные навыки. Каждый участник отбора получил памятный значок. Результаты отбора будут проведены после совещания тренеров Академии.



