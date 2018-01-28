







В преддверии 75-летия победы советских войск под Сталинградом в редакции ИА «Высота 102» решили полистать Энциклопедию Сталинградской битвы. Монументальное издание - результат огромного труда коллектива ученых под руководством участника сражения Максима Матвеевича Загорулько. Одна из страниц истории города - героя связана с тем, как было организовано продовольственное снабжение жителей Сталинграда во время войны.





Карточная система, эвакуированные и спекулянты





Осенью 1941 года в Сталинграде, как и по всей стране, была введена карточная система распределения хлеба, сахара, мяса, жиров, кондитерских и макаронных изделий. Сотрудники предприятий ВПК и важных строек получали 800 г хлеба в сутки и 800 г сахара в месяц. Работники других сфер могли рассчитывать в сутки на 600 г хлеба и на 600 г сахара в месяц. Иждивенцам и детям до 14 лет полагалось по 400 г хлеба и 400 г сахара. Зимой 1942 года в Сталинграде активизировались спекулянты - на эвакопунктах были случаи продажи продуктов без строгого учета фактической численности эвакуированного населения. 19 декабря 1942 года городской комитет обороны потребовал от НКВД карательных мер. Всего в Сталинграде в 1941 -1942 годах по делам о хищениях продтоваров и махинациях с карточками было осуждено более 160 человек.





Бомбежки, питательные пункты и 200 г хлеба в сутки





Летом 1942 года, когда фашисты были уже на северных подступах к Сталинграду, в городе начались перебои с поставками продовольствия. После бомбардировок 23 - 28 августа были частично или полностью разрушены многие предприятия пищевой промышленности и перестал действовать водопровод. Снабжение населения продуктами и работу аварийно-восстановительных постов пытались организовать городские власти - каждый район был разбит на участки во главе с депутатами райсоветов или председателями уличных комитетов. Они распределяли продукты между жителями участка. Параллельно шла ускоренная эвакуация населения Сталинграда на левый берег Волги, многие направлялись через Красную Слободу в эльтонскую степь. Поток беженцев был огромен. Открытые питательные пункты справлялись с трудом. В начале сентября 1942 года в Сталинграде суточная норма хлеба на человека составляла 200 граммов.













Уличные бои, голодные рабочие у станков и полевые пекарни





Когда в октябре и ноябре в городе шли ожесточенные уличные бои, снабжение оставшегося гражданского населения продовольствием было практически прекращено - выжившие люди кормились, чем придется. Особенно тяжело было рабочим заводов, стоявшим у станков круглосуточно - производства не останавливались несмотря на обстрелы и голод. Выпечка хлеба в полевых условиях была организована в балке реки Царицы, Ельшанке, на Дар-горе и в Красноармейске. Муку и крупу под непрерывными бомбежками доставляли в Сталинград через Волгу со складов Красной Слободы и Средней Ахтубы. Относительно благополучное положение дел сложилось в Кировском районе, где работали мельница, хлебозавод и маслозавод - продукты в основном поступали на фронт.













Продовольственные пайки по спискам и возвращение карточек





В наступательный период Сталинградской битвы постепенно началась нормализация обстановки - были уточнены списки гражданского населения, принятого на снабжение. В конце декабря 1942 года заработал универсальный городской торг. Уже в феврале 1943 года начали действовать райпищекомбинаты, люди по спискам стали получать хлеб. Детям выдавались специальные продовольственные пайки. С апреля 1943 года в Сталинграде была восстановлена карточная система. К концу 1943 года на гарантированном государственном снабжении стояло около 230 тысяч человек. Но не все могли отоваривать карточки полностью. Преимущество имели рабочие и служащие предприятий. Остальное население могло получать в полном объеме только хлеб, другие продукты выделялись по мере наполняемости фондов.



