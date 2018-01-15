Депутату-банкроту предстоит проститься с элитной квартирой неподалеку от стадиона «Волгоград Арена»

В списке к реализации имущества депутата-банкрота Ольги Толоконниковой оказался единственный объект. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда Волгоградской области, признанная 12 января несостоятельной народная избранница оповестила суд о наличии у нее квартиры в 14-этажном доме по проспекту Ленина. Многоэтажка располагается в районе ЦПКиО и на сайтах объявлений о продаже квартир значится как «престижная». Всего в одной остановке от этого дома находится стадион «Волгоград Арена». Однокомнатные квартиры в этом строении, если верить все тем же сайтам объявлений, в настоящее время оцениваются примерно в 3 млн рублей.

Какова площадь квартиры Толоконниковой – в решении арбитражного суда не уточняется, но, по всей видимости, продажа самой скромной однушки в элитном доме покроет долги нардепа. Напомним, банку «Уралсиб», который в рамках дела о банкротстве выступил единственным кредитором, госпожа Толоконникова должна почти 1,5 млн рублей. Общая же сумма кредиторской задолженности, о которой сама депутат заявила в суде, равна почти 3,3 млн рублей.

Поможет в процедуре реализации имущества члену представительного собрания Волгограда назначенный судом финансовый управляющий из «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Сумма определенного ему судом вознаграждения - 25 тысяч рублей.

В настоящее время Толоконникова является безработной. С должности директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда» ее попросили в конце ноября прошлого года. Вскрылось, что депутат могла препятствовать принудительному взысканию со своей зарплаты непогашенных долгов, по которым приставами велись исполнительные производства. После того, как история со скандальным увольнением народной избранницы стала достоянием общественности, Толоконникову исключили из думской фракции партии «Единая Россия» и лишили должности заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле представительного собрания.

За 2016 год депутат Ольга Толоконникова задекларировала доходов в размере 13 млн рублей. В итоге она оказалась самой богатой по сумме заработка дамой в Волгоградской городской думе.







