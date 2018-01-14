|Финграмотность
|15.01.2018 10:11
Взять правильный кредит, или как не попасться на удочку «чёрных кредиторов»
Кредиты давно стали неотъемлемой частью финансовой жизни россиян. Как сообщил Центробанк, с января по ноябрь 2017 года наши сограждане заняли у банков денег больше, чем откладывали на депозитах. Так, рост кредитов составил на 1 декабря 1,2 трлн рублей, в то время как средства на счетах выросли лишь на 800 млрд рублей. И раз тенденция к жизни взаймы продолжает сохраняться, важно понять, как разумно взять кредит и при этом не попасть в мошеннические схемы. В этом журналисту ИА «Высота 102» помог разобраться волгоградский адвокат Дмитрий Зацаринский.
Выбрать правильного кредитора
Прежде всего, важно помнить, что занимать деньги необходимо только у тех финансовых организаций, которые имеют право кредитовать. Это может быть банк или микрофинансовая организация. Но! - лишь те, кто входят в реестр, размещённый на сайте Центробанка.
Если вам настойчиво навязывает кредит организация, не включенная в этот список, есть основание обратиться в надзорные органы. Чем чреваты отношения с подобными кредиторами? Как правило, заёмщик лишь подписав договор, может наткнуться на «подводные камни». Нередко подобные организации передают функции взыскания ваших долгов коллекторам, встреча с которыми не входит ни в чьи планы.
Как считает наш эксперт, при выборе кредитной организации необходимо обратить особое внимание и на условия кредитования. К ним относятся: процентная ставка по кредиту, комиссия за выдачу кредита, стоимость обслуживания ссудного счета. Кроме того, важно понять, есть ли комиссия за внесение очередных платежей, ограничения на досрочное погашение кредита. И, на всякий случай учесть размер пени и штрафа за просрочку платежа.
«На мой взгляд, лучше потратить немного времени и посмотреть условия кредитования в разных банках, самостоятельно рассчитав общую сумму, которую необходимо будет вернуть кредитной организации с учетом процентной ставки, комиссий и стоимости обслуживания ссудного счета, чем быстро и необдуманно согласиться на невыгодные для себя условия», - отмечает Дмитрий.
Что может пойти не так?
Многие из нас помнят, как бурно радовались внесению последнего платежа в счет погашения долга по кредитному договору. И вдруг! - года через два тебе звонят коллекторы банка и говорят, что Вы должны, например, три тысячи рублей. Паника, злоба и много других негативных чувств возникает в этот момент. А ведь объяснение этому бывает очень простое.
«Есть мошенническая схема, где сотрудник кредитной организации говорит вам внести последний платеж в меньшем размере, ну, например, рублей на десять, а через два года с вас требуют уже несколько тысяч рублей с учетом пеней и штрафов. Поэтому обязательно при полном погашении кредита надо брать справку, что вы ничего кредитной организации не должны, - советует Дмитрий Зацаринский. - Также при погашении кредитных договоров необходимо проверять, на ваш ли кредитный счет вносятся денежные средства, ведь не очень добросовестные сотрудники могут «ошибочно» указать не ваш, а чей-то другой счет. Следовательно, вы будете обязаны оплатить кредитору свой платеж еще раз, а также пени и штрафы».
Кредитуешься в микрофинансовых организациях? Загляни в госреестр МФО!
Нередко проще получить кредит не в банке, а в микрофинансовых организациях (МФО). Однако не стоит заходить в первый попавшийся вам на пути кредитный центр. Все списки МФО, которые действуют законно, внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций на сайте Центробанка. Именно там можно узнать, может та или иная фирма осуществлять кредитную деятельность, прошла ли она официальную регистрацию для осуществления данного вида деятельности, а также получить доступную информацию о фирме.
«Если проверить МФО по данному реестру прежде, чем брать займ, это значительно уменьшит возможность попадания к недобросовестным и «жестким» кредиторам, которые ведут свою деятельность «по-черному», в том числе и при взыскании долга. Попасть в исключенные из реестра МФО компания может, если имеются нарушения правил и прав согласно действующему законодательству, представление недостоверных сведений, непредставление финансовой отчетности и т.д. Так что данный реестр постоянно обновляется и имеет актуальную редакцию», - поясняет наш эксперт.
Когда нежеланной встречи избежать не удалось…
«Не стоит отчаиваться, если вы все же ошиблись с выбором кредитора и на пороге появились совсем неожидаемые коллекторы. На неправомерные действия коллекторов не только можно, но и нужно жаловаться», - поясняет Дмитрий Зацаринский. Обжаловать действия коллекторов можно путем подачи письменных жалоб или подачи заявлений через официальные сайты ответственных органов.
Главное - помните, что брать кредит «на скорую руку» не стоит. Обдумайте сумму, просчитайте выплаты, сравните условия разных организаций, проверьте надежность будущих кредитов. Все это поможет вам не попасть в длительную кредитную кабалу.
Остались вопросы? Задавайте их на форуме нашей статьи.
Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».
Дополнительная информация на сайтах Вашифинансы. РФ и www.fingram34
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