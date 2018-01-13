В Советском районе Волгограда в гараже обнаружены два трупа

Сегодня в Волгограде, как и по всей стране, в общественной приемной лидера «Единой России» проходит единый день сбора подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы президента. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В самой партии подчеркивают, что организацией сбора подписей не занимаются, а только предоставляют для этого дополнительную площадку. Об этом, в частности, на днях шла речь на расширенном заседании президиума реготделения партии. Многие на эту новость откликнулись - десятки людей в воскресный морозный и солнечный день пришли в местную приемную Дмитрия Медведева. Среди тех, кто откликнулся - простые волгоградцы, общественники и политики. За ходом сбора подписей пронаблюдал...