В Волжском на "Русском балу" блистали дамы и кавалеры

Вееры, перчатки, воздушные и меховые накидки, локоны и прически элегантных дам, фраки и костюмы кавалеров, шуршание бальных платьев, сияние люстр – все это можно было увидеть сегодня на «Русском балу», который прошел в ДК «ВГС» Волжского Волгоградской области.Сюда пришли те, кому дороги традиции русской интеллигенции, чтобы продемонстрировать и своими нарядами, а главное, манерами, что русская история для них – это не пустой звук. Дети, кадеты, дамы и мужчины самых разных возрастов танцевали полонез, вальс, а в фойе ДК «ВГС» играл струнный квартет.На «Русский бал» могли прийти все желающие, главное условие – это дресс-код: без вечерних платьев и классических костюмов вход был запрещен. В течение всего вечера для участников бала проводили различные конкурсы с призами, для них же выступали музыканты и творческие коллективы Волжского.Организатором выступила творческая группа «Русский бал». Мероприятие стало доброй традицией в регионе. На протяжении семи лет оно проводилось в Волгограде.В этом году бал впервые состоится в Волжском. Интересно, что перед балом для его будущих участников были организованы репетиции.Впрочем, кто их пропустил, все равно не остался в стороне – ведущие показывали движения того же полонеза или вальса. На мероприятии был замечен и глава администрации Волжского Игорь Воронин, а также православные священники.