





Сегодня в Волгограде, как и по всей стране, в общественной приемной лидера «Единой России» проходит единый день сбора подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы президента. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В самой партии подчеркивают, что организацией сбора подписей не занимаются, а только предоставляют для этого дополнительную площадку. Об этом, в частности, на днях шла речь на расширенном заседании президиума реготделения партии. Многие на эту новость откликнулись - десятки людей в воскресный морозный и солнечный день пришли в местную приемную Дмитрия Медведева. Среди тех, кто откликнулся - простые волгоградцы, общественники и политики. За ходом сбора подписей пронаблюдал и глава региона Андрей Бочаров.





Принять участие в сборе подписей, как подчеркивали активисты, могут только те граждане, кто имеют постоянную регистрацию на территории региона. Возрастной ценз - от 18 лет. Всего в Волгоградской области должно быть собрано 7,5 тысячи подписей. Такое количество определено для каждого из российских субъектов. Для регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцу Владимиру Путину требуется собрать не менее 300 тысяч автографов россиян. Выборы президента России, напомним, состоятся 18 марта.

В Волгограде сбор подписей за выдвижение на выборы Владимира Путина стартовал 9 января. Акция проводится в ряде торговых центров. Кроме того, кампания по сбору подписей проходит в Волжском и Камышине.



