Эксперты одобрили перепланировку исторического здания в центре Волгограда

Экспертная комиссия, в состав которой вошли трое государственных экспертов из Астрахани, дала положительное заключение на перепланировку и проведение ремонтных работ в цокольном этаже здания объекта культурного наследия, что на улице Ленина,9. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Напомним, что масштабный ремонт, который начался в историческом здании еще в июле прошлого года и сопровождался сносом несущих стен, взволновал волгоградцев.













Тогда в подтверждении своих слов они прислали в редакцию фотографии. На них видно, что стены действительно снесены, а потолки поддерживаются железными подпорками. Жители утверждали, что стройка незаконная, так как разрешительных документов у организатора такой перестройки – владельца сети ресторанов в городе - нет, что он и сам не скрывает. В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области в сентябре заявили о намерении проверить законность ремонтных работ.













Примечательно, что государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации «Работы по сохранению объекта культурного наследия: Перепланировка и приспособление нежилого помещения для современного использования в цокольном этаже здания по адресу: г. Волгоград, ул. Ленина,9» - объекта культурного наследия регионального значения «Здание Облпотребсоюза» - была проведена по заказу индивидуального предпринимателя Александра Баркова. Председателем экспертной комиссии выступил архитектор-реставратор с 29-летним стажем, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы ГАУ АО «НПУ «Наследие» (г.Астрахань) Александр Тихонов.

Само здание трехэтажное. Оно было построено в 1950 году архитектором Кулевым, автором таких известных сооружений, как «Пивные склады», здание обкома КПСС и облисполкома, где сегодня находится администрация Волгоградской области, Сурские бани, главный корпус Волгоградского государственного социально-педагогического университета и других. С юго-востока здание «Облпотребсоюза» вплотную примыкает к зданию краеведческого музея, а с юго-запада – к современной жилой территории городской застройки. Есть входы со стороны улицы Ленина и улицы Пушкина.

В документе отмечается, что в сентябре 2017 года было проведено обследование здания, по его результатам был составлен технический отчет о состоянии объекта культурного наследия. В целом состояние здания отмечается как удовлетворительное. Работы, которые проводятся в цокольном этаже исторического здания, свидетельствуют о том, что его приспосабливают для ресторана. Как выяснилось, проектом действительно предусмотрен демонтаж перегородок и возведение новых, замена оконных блоков, шумозащита и огнезащита, установка технологических цехов для приготовления пищи, устройство системы вентиляции и отопления, размещение обеденного зала, бара, гриля, санузлов для посетителей, персонала и другие работы. «В этих целях проектом предусмотрен демонтаж существующих дощатых перегородок, отделочного слоя стен, потолков из ГВЛВ, полов. В рамках перепланировки некоторые дверные проемы закладываются и раскрываются ранее заложенные проемы», - поясняется в документах экспертизы. Экспертная комиссия в своем заключении отметила, что представленная на экспертизу научно-проектная документация соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проводимые в здании работы комиссия посчитала возможными.



