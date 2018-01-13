|Культура
|14.01.2018 19:21
Эксперты одобрили перепланировку исторического здания в центре Волгограда
Экспертная комиссия, в состав которой вошли трое государственных экспертов из Астрахани, дала положительное заключение на перепланировку и проведение ремонтных работ в цокольном этаже здания объекта культурного наследия, что на улице Ленина,9. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ. Напомним, что масштабный ремонт, который начался в историческом здании еще в июле прошлого года и сопровождался сносом несущих стен, взволновал волгоградцев.
Тогда в подтверждении своих слов они прислали в редакцию фотографии. На них видно, что стены действительно снесены, а потолки поддерживаются железными подпорками. Жители утверждали, что стройка незаконная, так как разрешительных документов у организатора такой перестройки – владельца сети ресторанов в городе - нет, что он и сам не скрывает. В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области в сентябре заявили о намерении проверить законность ремонтных работ.
Примечательно, что государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации «Работы по сохранению объекта культурного наследия: Перепланировка и приспособление нежилого помещения для современного использования в цокольном этаже здания по адресу: г. Волгоград, ул. Ленина,9» - объекта культурного наследия регионального значения «Здание Облпотребсоюза» - была проведена по заказу индивидуального предпринимателя Александра Баркова. Председателем экспертной комиссии выступил архитектор-реставратор с 29-летним стажем, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы ГАУ АО «НПУ «Наследие» (г.Астрахань) Александр Тихонов.
Само здание трехэтажное. Оно было построено в 1950 году архитектором Кулевым, автором таких известных сооружений, как «Пивные склады», здание обкома КПСС и облисполкома, где сегодня находится администрация Волгоградской области, Сурские бани, главный корпус Волгоградского государственного социально-педагогического университета и других. С юго-востока здание «Облпотребсоюза» вплотную примыкает к зданию краеведческого музея, а с юго-запада – к современной жилой территории городской застройки. Есть входы со стороны улицы Ленина и улицы Пушкина.
В документе отмечается, что в сентябре 2017 года было проведено обследование здания, по его результатам был составлен технический отчет о состоянии объекта культурного наследия. В целом состояние здания отмечается как удовлетворительное. Работы, которые проводятся в цокольном этаже исторического здания, свидетельствуют о том, что его приспосабливают для ресторана. Как выяснилось, проектом действительно предусмотрен демонтаж перегородок и возведение новых, замена оконных блоков, шумозащита и огнезащита, установка технологических цехов для приготовления пищи, устройство системы вентиляции и отопления, размещение обеденного зала, бара, гриля, санузлов для посетителей, персонала и другие работы. «В этих целях проектом предусмотрен демонтаж существующих дощатых перегородок, отделочного слоя стен, потолков из ГВЛВ, полов. В рамках перепланировки некоторые дверные проемы закладываются и раскрываются ранее заложенные проемы», - поясняется в документах экспертизы. Экспертная комиссия в своем заключении отметила, что представленная на экспертизу научно-проектная документация соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проводимые в здании работы комиссия посчитала возможными.
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Впечатлениями от изучения информации, содержащейся на сайте администрации региона с редакцией ИА «Высота 102» поделились иногородние читатели. Они обратили внимание на тот факт, что в рубрике «Путеводитель по Волгоградской области» среди мест для активного отдыха и занятий спортом Волгограда значится Центральный стадион, который был построен в 1962 году и «в основном используется для проведения матчей с участием футбольного клуба «Ротор». Последний раз текст обновлялся 07.12.2016 года. Тогда, по - видимому, специалистам, отвечающим за наполнение официального ресурса, ничего не было известно о том, что снос Центрального стадиона был фактически завершен в 2014 году – спортивный объект перестал существовать. А в...
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Четверых из пяти человек, обвиняемых в шести разбойных нападениях, будут судить присяжные заседатели. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, первое заседание состоится в конце января. По версии следствия, Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков создали банду, которая нападала на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. Преступная группа действовала с февраля 2015 по июль 2016 года. Злоумышленники заранее выслеживали жертву и готовили пути отхода, вооружались и подыскивали способ нападения или проникновения в помещения. Свои лица прятали под масками, использовали для маскировки капюшоны курток и...
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|14.01.2018 07:20
Очередные изменения в правила землепользования и застройки территории Волгограда готовят в администрации города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект, подготовленный в мэрии, в частности, планируется изменить назначение участка площадью почти 9 тыс. кв. м. на ул. Огарева, 1а с зоны парков, скверов, садов и бульваров на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения на территории исторического центра Волгограда. С соответствующим обращением выступило ООО «Приоритет», говорится в постановлении. Также будет решаться вопрос и об организации жилой застройки в Кировском районе Волгограда: участок площадью в 800 кв.м. по переулку Южнобережный,15г планируется перевести с зоны парков, скверов, садов и бульваров...
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|13.01.2018 19:07
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|13.01.2018 16:08
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|13.01.2018 15:33
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|13.01.2018 13:10 (Обновлено: 13.01.2018 14:06)
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