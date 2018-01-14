В Волгограде неудачливого предпринимателя обязали вернуть деньги на бизнес

Решением Тракторозаводского районного суда Волгограда с жителя города в пользу центра занятости взысканы бюджетные средства по договору о предоставлении финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности в размере 60550 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, также ответчик должен оплатить и неустойку за просрочку возврата финансовой помощи. Денежные средства на организацию бизнеса центр занятости перечислил мужчине в марте прошлого года. А летом по соглашению сторон договор был расторгнут, так как получатель финансовой помощи не отчитался о целевом использовании субсидии. По условиям договора деньги неудачливый предприниматель должен был вернуть до 1 августа, однако этого так и не сделал. Теперь к этому его обязывает и решение суда.







