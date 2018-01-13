Впечатлениями от изучения информации, содержащейся на сайте администрации региона с редакцией ИА «Высота 102» поделились иногородние читатели. Они обратили внимание на тот факт, что в рубрике «Путеводитель по Волгоградской области» среди мест для активного отдыха и занятий спортом Волгограда значится Центральный стадион, который был построен в 1962 году и «в основном используется для проведения матчей с участием футбольного клуба «Ротор». Последний раз текст обновлялся 07.12.2016 года. Тогда, по - видимому, специалистам, отвечающим за наполнение официального ресурса, ничего не было известно о том, что снос Центрального стадиона был фактически завершен в 2014 году – спортивный объект перестал существовать. А в декабре 2016 года на его месте уже полным ходом шло возведение «Волгоград Арены» - строители заканчивали монтаж металлоконструкций фасада. Что уж говорить про середину января 2018 года, когда возведенный к чемпионату мира новый красавец-стадион в шаге от ввода в эксплуатацию и вполне может украсить собой путеводитель.

Кстати, согласно «горячей» информации, содержащейся на сайте областной администрации, время остановилось и для закрытого бассейна «Спартак» на проспекте Ленина - по версии электронного ресурса органа исполнительной власти, спортивный объект все тот же… В нем плещется вода и даже проходят соревнования. Мало того, неактуальный текст проиллюстрирован фотографией совсем другого бассейна – «Спартак -Волгоград», расположенного на улице 8-й Воздушной армии.

Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», с конца 2016 года бассейн «Спартак» рядом с новым стадионом «Волгоград Арена» закрыт на капитальную реконструкцию. Работы планируется завершить во втором квартале этого года.