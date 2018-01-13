



Четверых из пяти человек, обвиняемых в шести разбойных нападениях, будут судить присяжные заседатели. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, первое заседание состоится в конце января.

По версии следствия, Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков создали банду, которая нападала на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. Преступная группа действовала с февраля 2015 по июль 2016 года. Злоумышленники заранее выслеживали жертву и готовили пути отхода, вооружались и подыскивали способ нападения или проникновения в помещения. Свои лица прятали под масками, использовали для маскировки капюшоны курток и перчатки. При нападении разбойники блокировали жертв и, угрожая оружием, отнимали ценности или заставляли отдать их добровольно. Бандиты промышляли по ночам в трех районах Волгограда: Кировском, Ворошиловском и Центральном. Всего их добычей стало около четверти миллиона рублей.

Отметим, что преступный путь начался для ОПГ с неудачи. Так, в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали, что около 4 утра 23 февраля 2015 года Чарквиани и Корякин попытались ограбить "Ломбард Первый", который находится в Кировском районе на улице Губкина. Злоумышленники разбили стекло на входной двери и залезли внутрь. Затем они попытались взломать сейф, в котором находились золотые украшения стоимостью около 70 тысяч рублей и 20 тысяч наличными. Но уже через пять минут, поняв что хранилище им не открыть, решили сбежать. Выйдя на улицу, они столкнулись с сотрудником ЧОПа, приехавшим проверить, что стало причиной срабатывания сигнализации. Увидев охранника, Чарквиани направил на него газовый пистолет "МР-81", внешне очень похожий на пистолет Токарева. ЧОПовец не стал рисковать и остановился. Чтобы окончательно отбить у охранника охоту их преследовать, взломщик дважды выстрелил в его сторону.

На счету преступной группы и неудачное похищение банкомата с 4 миллионами рублей. Для этого грабители подъехали к зданию на угнанной "ГАЗели", обвязали банкомат стальным тросом и выдернули его наружу. Но электронное устройство оказалось слишком тяжелым, погрузить "добычу" в кузов злоумышленники не смогли. Тогда они решили взять банкомат на буксир. Однако далеко уехать им не удалось - вскоре трос лопнул.

Заметив неподалеку полицейских, преступники попытались скрыться. Двоих по горячим следам задержали оперативники уголовного розыска. А уже через них удалось выйти и на остальных членов преступной группы. Последний был задержан в декабре 2016 года.







