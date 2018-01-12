Уголовное дело по статье "бандитизм" возбуждено в отношении 5 человек, которые совершали вооруженные нападения на ювелирные салоны, а летом прошлого года в результате погони в Волгоградской области ранили сотрудника полиции. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Члены банды также обвиняются и по другим статьям УК РФ: разбой, незаконное хранение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На счету банды, по данным следствия, 31 разбойное нападение на ювелирные салоны, которые они совершали с использованием оружия.

Покушение на жизнь сотрудника полиции они совершили в июне 2017 года. Тогда банда грабителей в камуфляже совершила вооруженное нападение на ювелирный салон в Камышине. Угрожая пистолетом двум женщинам-продавцам, они похитили ювелирные изделия на сумму свыше 5 миллионов рублей. Уходя от погони, они вступили в перестрелку с патрулем и ранили сотрудника ДПС.

Спустя несколько дней после ограбления и перестрелки в результате спланированной спецоперации на территории города Азова полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 41-летний житель города Азова. Еще одного 27-летнего подозреваемого оперативники угрозыска задержали в Татарстане. Он оказался тренером по рукопашному бою. Предполагаемый организатор банды застрелился при штурме квартиры в Саратове, где он проживал с супругой, родившейся в Камышине. Большая часть ювелирных украшений найдена в Саратове в квартире его тещи. Тогда оперативники нашли автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Всего было задержано 5 человек.

Повтор видео от 19.06.2017 г.