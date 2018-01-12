|Происшествия
|13.01.2018 12:30
В центре Волгограда столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Один человек, по предварительным данным, пострадал в аварии в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на проспекте имени Ленина, рядом со съездом с Комсомольского путепровода, сегодня днем столкнулись "KIA Sportage" и "Москвич 412". Травмы получил 19-летний водитель отечественного авто. Пострадавший госпитализирован. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.
«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что...
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! ...
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Общество
|13.01.2018 16:08
Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный путь своих хозяев: это обучение, работа, а потом – заслуженный отдых. Как правильно воспитать служебных собак, какие способности и таланты они демонстрируют и чем они занимаются, когда честно отработают трудовой стаж – смотрите в видеорепортаже Росгвардии. Ведь и в канун празднования Старого нового года мы по-прежнему будем вспоминать о главном символе 2018 года - собаках.
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|Общество
|13.01.2018 15:33
Ледовая площадка в центре Волгограда сегодня начала работать, сообщает ИА «Высота 102». Новый каток в городском саду, расположенный рядом с колесом обозрения, никак не удавалось запустить из-за капризов погоды и особенностей рельефа территории - для комфортного и безопасного катания нужно было подготовить толстый слой льда. На сегодняшний день заливка и выравнивание ледового покрытия почти завершены, неподготовленные участки пока закрыты для посетителей.
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|Расследования
|13.01.2018 13:10 (Обновлено: 13.01.2018 14:06)
В Волгоградской области 5 человек обвиняют в бандитизме, нападении на 31 ювелирный салон и ранении полицейского
Уголовное дело по статье "бандитизм" возбуждено в отношении 5 человек, которые совершали вооруженные нападения на ювелирные салоны, а летом прошлого года в результате погони в Волгоградской области ранили сотрудника полиции. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Члены банды также обвиняются и по другим статьям УК РФ: разбой, незаконное хранение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На счету банды, по данным...
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|Происшествия
|13.01.2018 09:47
Пешеход погиб от наезда двух машин в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, трагедия произошла на улице Заволжской накануне вечером. Неизвестный водитель сбив 64-летнего пешехода, который шел по дороге, скрылся с места происшествия. Удар отбросил мужчину под колеса другого автомобиля - “ВАЗ-21099”. От полученных травм пострадавший погиб. Сейчас полицейские ищут водителя-беглеца.
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|Выборы
|13.01.2018 09:08
Коммунистическая партия социальной справедливости выдвинула в президенты РФ депутата Волгоградской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ, политическое объединение на предстоящих выборах видит своим кандидатом Олега Булаева. Документы о выдвижении этого кандидата от КПСС накануне были приняты Центризбиркомом. 12 января, отметим, истек срок для выдвижения на выборы главы государства. Олег Булаев прошел в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года по списку КПСС. Однако на думских заседаниях этого нардепа за истекшие четыре года из его коллег едва ли кто-то видел. В Волгограде Булаев не проживает. За 2016 год он задекларировал доход в сумме...
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|Общество
|13.01.2018 08:48
Активисты ОНФ просят комитет транспорта Волгоградской области устранить недоделки на новых дорожных объектах
Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта инициировали обращение в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о необходимости проведения в кратчайшие сроки проверки мостового перехода через Ахтубу на предмет соответствия нормам безопасности системы организации дорожного движения. Кроме того, они просят обеспечить участок трассы над проспектом Ленина в городе Волжский необходимыми стационарными барьерными ограждениями и временными знаками для корректной организации двустороннего движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, в адрес волгоградских активистов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» поступают сигналы граждан об имеющихся недостатках на этих дорогах. ...
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|Культура
|13.01.2018 06:51
Один из главных православных праздников - Крещение Господне, - начнется в Волгограде 19 января с крестного хода от храма Иоанна Предтечи к нижней террасе Центральной набережной, где будет отслужен водосвятный молебен. Как сообщили Иа «Высота 102» в волгоградской епархии, воду в Волге освятит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого все желающие смогут, помолившись, набрать ее или даже окунуться в Иордань. На набережной для желающих окунуться в крещенскую прорубь сотрудники МЧС установят специальную деревянную купель с оборудованными к ней подходами. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться...
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|Происшествия
|13.01.2018 05:34
На острове Сарпинский неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли комплектную трансформаторную подстанцию. Как сообщила ИА «Высота 102» председатель СНТ «Аврора» Зоя Ивашова, в ГУ МВД по региону направлено заявление о возбуждении уголовного дела. Стоимость энергообъекта, по словам Ивашовой, составляет порядка 3 млн рублей. В результате обстрела, пробит бак с трансформаторным маслом. В момент «диверсии», как называют ЧП местные дачники, подстанция находилась под напряжением, поэтому полностью вышла из строя. В зимнее время КТП не используется, но понадобится весной с началом сезона полива огородов для обеспечения работы водозаборного насоса. В совершенном преступлении члены СНТ подозревают своих давних обидчиков –...
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|Аналитика
|12.01.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: новый лифт, установленный по программе капремонта для участника Сталинградской битвы и его соседей, огорчает сбоями в работе. «Дядя Вова, мы с тобой!»: в общественной приемной волгоградского регионального отделения «Единой России» проведут сбор подписей за президента. Имущество с молотка: скандальную должницу-депутата из городской думы Волгограда суд признал банкротом. А были ли сроки исполнения контракта?: лестничные сходы на Комсомольском путепроводе в центре Волгограда по-прежнему не функционируют. «Ни одной жертвы воде!»: в Волжском открылся первый и пока единственный в стране музей общества спасения на водах. «Море» подозрительного спирта из Северной Осетии: фуру задержали волгоградские полицейские. Информационные выпуски...
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|Общество
|12.01.2018 17:10
Дом по ул. Жолудева,18 в Волгограде признан аварийным и включен в муниципальную программу «Жилище». Решение о признании жилого здания аварийным и подлежащим сносу было принято районной межведомственной комиссией на основании данных обследования конструктивных элементов дома, результаты которого поступили в декабре минувшего года. В первую очередь будет решаться задача переселения жителей дома в безопасные жилые помещения, поэтому всем жильцам будет предложено временно переехать в помещения маневренного жилого фонда, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Состояние дома, бывшего общежития, находится на контроле властей с 2016 года. Неоднократные нарекания вызывала деятельность управляющей организации «Волга-Комсервис». В доме проводились регулярные проверки деятельности...
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|Общество
|12.01.2018 17:06
«Недолго музыка играла»: новый лифт в подъезде участника Сталинградской битвы из Волгограда постоянно ломается
Новый музыкальный лифт в подъезде дома №19 по улице Карла Маркса, где проживает фронтовик Иван Прохорович Мальцев, работает из рук вон плохо. Как пожаловались информагентству местные жители, подъемный механизм день работает, день – его ремонтируют. Новый лифт с голосовым и музыкальным сопровождением во втором подъезде девятиэтажки торжественно запустили в канун нового года. Больше года участник Сталинградской битвы и его супруга, проживающие на третьем этаже, находились практически в заточении. На улицу выходили только по острой необходимости: такая «физкультура» старикам дается с большим трудом. До начала 2018 года обещали запустить лифты и в остальных...
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|Расследования
|12.01.2018 16:31
Волгоградский областной суд почти вдвое снизил сумму "зарплатного долга" АО "ВМК "Красный Октябрь" перед экс-гендиректором Валерием Явецким. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе облсуда, сегодня апелляционная коллегия отменила решение Краснооктябрьского районного суда, который постановил выплатить Явецкому 8 356 710 рублей 10 копеек. В качестве компенсации зарплаты, которую бывшему руководителю не начислили за апрель (договор был расторгнут 17 числа), а также положенной по закону компенсации за неиспользованный отпуск и зарплаты за трехмесячный период, выплачиваемой при увольнении. По решению облсуда Валерию Явецкому заплатят только 4 833 662 рубля 10 копеек. Напомним, что сумма первоначального иска бывшего руководителя завода превышала 10...
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|Расследования
|12.01.2018 16:05
Дело в отношении троих представителей совета депутатов Царицынского поселения Городищенского района Александра Амочаева, Юрия Блескина, его сына Алексея Блескина и еще восьмерых человек, подозреваемых в хищении топлива у "РЖД", будут рассматривать в Ворошиловском суде Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, такое решение принял сегодня областной суд. Ранее дело рассматривалось в суде Советского района. Как стало известно информагентству, его передали в другой район из-за того, что все судьи Советского райсуда уже были задействованы в рассмотрении этого дела. Также на два месяца были продлены меры пресечения четверым фигурантам. Трое из них, среди которых Блескин-старший останутся в СИЗО, еще один обвиняемый находится...
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|Происшествия
|12.01.2018 15:49
Жителя Камышина, подозреваемого в краже у родного брата крупной суммы денег и документов на автомобиль, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного округа Росгвардии, на маршруте патрулирования в районе улицы Кубанской они заметили гражданина, внешне похожего на фотопортрет разыскиваемого злоумышленника. Для установления личности росгвардейцы остановили незнакомца и предложили предъявить документы. Интуиция не подвела правоохранителей: 22-летнего местный житель, ранее судимый за грабеж, снова разыскивается полицией. Задержанного доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Документы на автомашину и часть похищенных денег изъяты и возвращены владельцу.
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|Общество
|12.01.2018 15:16
В Волгоградской области потерявшая дом в результате природного пожара семья осталась без жилищного сертификата
Семья Кальченко, у которой был дом в селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области, частично выгоревшим в результате природного пожара в августе 2017 года, добивается от властей выдачи жилищного сертификата. Как рассказала Юлия Кальченко, дом на ул. Ленина,175 в селе Ягодное ее семья приобрела в 2015 году на средства материнского капитала после рождения второго ребенка. «Но, так как в селе нет детского сада, да и мой муж пока учится в строительном техникуме, мы обосновались в Волгограде, где поселились в квартире у моей мамы, - рассказала Юлия. – Но дом мы не бросали, исправно оплачивали счета, приезжали сюда, когда могли....
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