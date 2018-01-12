В Волгограде на острове Сарпинском расстреляли трансформаторную подстанцию





На острове Сарпинский неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли комплектную трансформаторную подстанцию. Как сообщила ИА «Высота 102» председатель СНТ «Аврора» Зоя Ивашова, в ГУ МВД по региону направлено заявление о возбуждении уголовного дела. Стоимость энергообъекта, по словам Ивашовой, составляет порядка 3 млн рублей. В результате обстрела, пробит бак с трансформаторным маслом. В момент «диверсии», как называют ЧП местные дачники, подстанция находилась под напряжением, поэтому полностью вышла из строя. В зимнее время КТП не используется, но понадобится весной с началом сезона полива огородов для обеспечения работы водозаборного насоса.

В совершенном преступлении члены СНТ подозревают своих давних обидчиков – местных жителей, которые уже не первый год выступают против использования владельцами дач воды из озера Песчаное. В 2015 году между противоборствующими сторонами уже происходил конфликт, в котором также приходилось разбираться полиции. Тогда члены садоводческого общества обвиняли жителей хутора в повреждении насоса, который обеспечивает закачку воды из водоема.





В своем обращении на имя начальника главка МВД по региону руководитель СНТ Зоя Ивашова просит лично генерала-лейтенанта Александра Кравченко вмешаться в ситуации и не допустить спуска инцидента "на тормоза".

В региональном управлении МВД ситуацию прокомментировали: "Выстрелы были произведены предположительно из оружия 12-го калибра в ночь с 3 на 4 января 2018 года, в результате чего трансформатор, питающий насосную станцию летнего полива, был поврежден. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили гильзу от оружия. Сейчас ведется розыск причастных к повреждению имущества".