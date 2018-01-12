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Общество
 13.01.2018 08:48

Активисты ОНФ просят комитет транспорта Волгоградской области устранить недоделки на новых дорожных объектах


Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта инициировали обращение в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о необходимости проведения в кратчайшие сроки проверки мостового перехода через Ахтубу на предмет соответствия нормам безопасности системы организации дорожного движения. Кроме того, они просят обеспечить участок трассы над проспектом Ленина в городе Волжский необходимыми стационарными барьерными ограждениями и временными знаками для корректной организации двустороннего движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, в адрес волгоградских активистов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» поступают сигналы граждан об имеющихся недостатках на этих дорогах. 
К примеру, дорожное покрытие полотна мостового перехода через реку Ахтуба не вызвало нареканий у экспертов, однако на участке дороги мостовой части, расположенной вблизи жилых дачных массивов, стекла многих шумоизоляционных экранов разбиты или треснуты. Нарекания и опасения общественников вызвала ситуация на спуске моста в сторону города Волжский: как таковой съезд с моста в сторону улицы Пушкина здесь полностью отсутствует, нет никаких дорожных знаков, разделительная полоса не видна, установлены только пластмассовые ограждения. Фактически лишенные ориентиров, водители едут наугад, зачастую выезжая на встречную полосу. Такая некачественная организация дорожного движения уже привела к нескольким дорожно-транспортным происшествиям на данном участке мостового перехода после его открытия. В ходе рейда участники инспекции ОНФ стали свидетелями двух ДТП.
«Инфраструктура трассы над проспектом Ленина в городе Волжский не реализована в полной мере. Мост был открыт для движения «сырым», недоделанным», – считают в ОНФ по итогам проведенного рейда.

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Волгоградский областной суд почти вдвое снизил сумму "зарплатного долга" АО "ВМК "Красный Октябрь" перед экс-гендиректором  Валерием Явецким. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе облсуда, сегодня апелляционная коллегия отменила решение Краснооктябрьского районного суда, который постановил выплатить Явецкому 8 356 710 рублей 10 копеек. В качестве компенсации зарплаты, которую бывшему руководителю не начислили за апрель (договор был расторгнут 17 числа), а также положенной по закону компенсации за неиспользованный отпуск и зарплаты за трехмесячный период, выплачиваемой при увольнении. По решению облсуда Валерию Явецкому заплатят только 4 833 662 рубля 10 копеек. Напомним, что сумма первоначального иска бывшего руководителя завода превышала 10...
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Расследования 12.01.2018 16:05

Дело в отношении троих представителей совета депутатов Царицынского поселения Городищенского района Александра Амочаева, Юрия Блескина, его сына Алексея Блескина и еще восьмерых человек, подозреваемых в хищении топлива у "РЖД", будут рассматривать в Ворошиловском суде Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, такое решение принял сегодня областной суд. Ранее дело рассматривалось в суде Советского района. Как стало известно информагентству, его передали в другой район из-за того, что все судьи Советского райсуда уже были задействованы в рассмотрении этого дела. Также на два месяца были продлены меры пресечения четверым фигурантам. Трое из них, среди которых Блескин-старший останутся в СИЗО, еще один обвиняемый находится...
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Происшествия 12.01.2018 15:49

В Волгоградской области бойцы Росгвардии задержали грабителя по фотопортрету Жителя Камышина, подозреваемого в краже у родного брата крупной суммы денег и документов на автомобиль, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного округа Росгвардии, на маршруте патрулирования в районе улицы Кубанской они заметили гражданина, внешне похожего на фотопортрет разыскиваемого злоумышленника. Для установления личности росгвардейцы остановили незнакомца и предложили предъявить документы. Интуиция не подвела правоохранителей: 22-летнего местный житель, ранее судимый за грабеж, снова разыскивается полицией. Задержанного доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Документы на автомашину и часть похищенных денег изъяты и возвращены владельцу. 
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Общество 12.01.2018 15:16

В Волгоградской области потерявшая дом в результате природного пожара семья осталась без жилищного сертификата Семья Кальченко, у которой был дом в селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области, частично выгоревшим в результате природного пожара в августе 2017 года, добивается от властей выдачи жилищного сертификата. Как рассказала Юлия Кальченко, дом на ул. Ленина,175 в селе Ягодное ее семья приобрела в 2015 году на средства материнского капитала после рождения второго ребенка. «Но, так как в селе нет детского сада, да и мой муж пока учится в строительном техникуме, мы обосновались в Волгограде, где поселились в квартире у моей мамы, - рассказала Юлия. – Но дом мы не бросали, исправно оплачивали счета, приезжали сюда, когда могли....
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Расследования 12.01.2018 14:41

В Волгограде застройщика ЖК "Парк Европейский" оставили под стражей Гендиректор фирмы "Орион" Евгений Карпушов останется под стражей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском областном суде, апелляционная инстанция не поддержала ходатайство об отмене решения об аресте, принятое судом Центрального района в декабре прошлого года. В СИЗО Карпушов пробудет до конца февраля.  Судебное заседание, на который пришли около десятка представителей обманутых дольщиков, проходило в режиме видеоконференции.  А около четырех часов дня коллегия оставила без удовлетворения аналогичное ходатайство  руководителя генподрядной фирмы "Трейд" Юрия Бескровного. Его также подозреваемого в причастности к исчезновению денег. Отметим, что сейчас под стражей уже находится сотрудник головного офиса компании "Квартстрой Премьер" Федор Кифишин. Фигурирует в...
Прочитана: 2488 раз
Общество 12.01.2018 14:01

Исполняющим обязанности гендиректора АО «Корпорация развития Волгоградской области» назначен Владимир Кириллов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение комитета по управлению госимуществом Волгоградской области. Бывший гендиректор корпорации Евгений Кучерявенко, как уже сообщало информагентство, недавно был назначен руководителем представительства Волгоградской области в Москве. Владимир Кириллов, по сведениям информагентства, ранее возглавлял департамент земельных ресурсов администрации Волгограда. К слову, с 2012 года в АО «Корпорация развития Волгоградской области» сменилось уже семь гендиректоров. 
Прочитана: 3949 раз
Общество 12.01.2018 13:03

Приставы предупредили застройщика "голого" дома в Волгограде об уголовной ответственности Управление ФССП России по Волгоградской области сегодня опровергло обвинения в бездействии приставов в рамках исполнительного производства по делу так называемого "голого" дома в Дзержинском районе, сообщает ИА "Высота 102". Арбитражный суд обязал застройщика - ООО "Энергопром" - еще в 2016 году безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100 % вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. 51 Гвардейская, 30. Однако этого не сделано до сих пор. В УФССП по региону уверждают, что судебный пристав-исполнитель Дзержинского районного отдела в рамках исполнительного производства "принимает полный комплекс мер, направленный на исполнение решения суда, а именно:...
Прочитана: 1818 раз
Происшествия 12.01.2018 12:51

Жительница рабочего поселка Рудня оклеветала полицейских, изъявших в ее доме спиртное. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, женщина обвинила правоохранителей в краже денег. Это случилось в ноябре прошлого года. Во время обыска при понятых в ее доме была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость. Расстроенная этим гражданка, находившаяся в сильном подпитии, решила отомстить стражам порядка. Она заявила, что те похитили 352 тысячи рублей. Но во время проверки заявления она призналась следователям, что сделала это из злости. И об этом поступке, совершенном под воздействием “зеленого змия”, она сожалеет. Сейчас расследование уголовного дела о...
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«Высота 102 ТВ»: Советские витражи ДЮЦа в Волгограде заиграли новыми красками
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