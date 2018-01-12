Активисты ОНФ просят комитет транспорта Волгоградской области устранить недоделки на новых дорожных объектах

Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта инициировали обращение в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о необходимости проведения в кратчайшие сроки проверки мостового перехода через Ахтубу на предмет соответствия нормам безопасности системы организации дорожного движения. Кроме того, они просят обеспечить участок трассы над проспектом Ленина в городе Волжский необходимыми стационарными барьерными ограждениями и временными знаками для корректной организации двустороннего движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, в адрес волгоградских активистов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» поступают сигналы граждан об имеющихся недостатках на этих дорогах.

К примеру, дорожное покрытие полотна мостового перехода через реку Ахтуба не вызвало нареканий у экспертов, однако на участке дороги мостовой части, расположенной вблизи жилых дачных массивов, стекла многих шумоизоляционных экранов разбиты или треснуты. Нарекания и опасения общественников вызвала ситуация на спуске моста в сторону города Волжский: как таковой съезд с моста в сторону улицы Пушкина здесь полностью отсутствует, нет никаких дорожных знаков, разделительная полоса не видна, установлены только пластмассовые ограждения. Фактически лишенные ориентиров, водители едут наугад, зачастую выезжая на встречную полосу. Такая некачественная организация дорожного движения уже привела к нескольким дорожно-транспортным происшествиям на данном участке мостового перехода после его открытия. В ходе рейда участники инспекции ОНФ стали свидетелями двух ДТП.

«Инфраструктура трассы над проспектом Ленина в городе Волжский не реализована в полной мере. Мост был открыт для движения «сырым», недоделанным», – считают в ОНФ по итогам проведенного рейда.