



Дом по ул. Жолудева,18 в Волгограде признан аварийным и включен в муниципальную программу «Жилище». Решение о признании жилого здания аварийным и подлежащим сносу было принято районной межведомственной комиссией на основании данных обследования конструктивных элементов дома, результаты которого поступили в декабре минувшего года. В первую очередь будет решаться задача переселения жителей дома в безопасные жилые помещения, поэтому всем жильцам будет предложено временно переехать в помещения маневренного жилого фонда, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Состояние дома, бывшего общежития, находится на контроле властей с 2016 года. Неоднократные нарекания вызывала деятельность управляющей организации «Волга-Комсервис». В доме проводились регулярные проверки деятельности обслуживающей организации, в ходе которых инспекторами фиксировались нарушения в содержании многоквартирных домов и общего имущества собственников помещений. Однако на выдаваемые предписания управляющая компания должным образом не реагировала, за что систематически привлекалась к административной ответственности. Бездействие УК послужило основанием для подачи заявления об аннулировании лицензии на право управления домами областной инспекцией государственного жилищного надзора в Арбитражный суд. 30 ноября 2017 года суд принял решение удовлетворить требования инспекции. Учитывая сложившуюся ситуацию, муниципалитет в прошлом году инициировал проведение инструментального обследования жилого здания с целью выявить степень изношенности несущих конструкций. Итоги обследования были получены в декабре и рассмотрены на заседании районной межведомственной комиссии.

Напомним, в конце года в четырехэтажном жилом доме № 18 произошло частичное падение конструкции, не являющейся несущей, в комнате общего пользования на первом этаже. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной версии, частичное падение конструкции произошло из-за постоянного намокания в течение длительного времени. Нежилое помещение общего пользования использовалось в качестве душевой комнаты не по предназначению, не имело должной вентиляции. В результате кирпич размягчился из-за повышенной влажности.

Добавим, три дома №№ 14,18 и 20 по ул. Жолудева были возведены в 40-х годах как общежития для работников Тракторостроительного завода. Позднее жилые здания были переведены в статус многоквартирных домов, при этом некоторые нежилые помещения переоборудованы жителями для своего удобства и использовались не по назначению.

Два дома № 14 и 20 по ул. Жолудева уже признаны аварийными, ведется работа по расселению жильцов. Дом № 14 по ул. Жолудева был признан аварийным в 2015 году. В настоящее время дом полностью расселен. 19 семей, проживающих в доме по договору социального найма, переселены, 29 собственников оформили договоры мены, еще семь собственников дали согласие на заключение договоров мены. Для еще семи собственников в настоящее время осуществляется подбор жилья, сейчас они проживают в помещениях муниципального маневренного фонда.

Дом по ул. Жолудева, 20 также был признан аварийным. В настоящее время пять семей-собственников уже получили выплаты, еще две семьи – заключили договоры мены, а также два собственника находятся в процессе согласования договоров мены жилыми помещениями. Что касается семей, проживавших в указанном доме на условиях соцнайма, то все они переселены в новые жилые помещения. Шесть семей проживают в помещениях маневренного фонда, пока ведется подбор жилья. Выплата компенсации будет произведена собственникам в порядке очередности в соответствии с муниципальной программой «Жилище», рассчитанной на 2016-2020 годы.

Справка. За минувшие пять лет в регионе расселено более 5 тысяч человек, проживавших в 193 многоквартирных домах общей площадью около 80 тыс.кв. метров. Для переселенцев возведено 32 многоквартирных дома и приобретено 762 жилых помещения в новостройках. Общий объем финансирования на эти цели составил 2,6 млрд. рублей, из них 1,3 млрд. рублей (54 %) - средства Фонда ЖКХ.

Кроме того, муниципалитет ведет работу по ремонту жилых помещений муниципального фонда для расселения горожан. Только в прошлом году на эти цели выделено свыше трех миллионов рублей. Также администрацией Волгограда ведется работа по развитию застроенных территорий, предполагающая строительство инвестором-застройщиком жилья, в том числе вместо аварийного жилищного фонда, с условием его сноса и расселения. В рамках заключенных с инвесторами договоров о развитии застроенной территории планируется расселить три многоквартирных жилых дома, расположенных в Центральном и Советском районах Волгограда.



