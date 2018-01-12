|Расследования
|12.01.2018 16:31(Обновлено: 12.01.2018 16:38)
Суд в Волгограде почти вдвое снизил сумму выплат уволенному экс-гендиректору "Красного Октября"
Волгоградский областной суд почти вдвое снизил сумму "зарплатного долга" АО "ВМК "Красный Октябрь" перед экс-гендиректором Валерием Явецким. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе облсуда, сегодня апелляционная коллегия отменила решение Краснооктябрьского районного суда, который постановил выплатить Явецкому 8 356 710 рублей 10 копеек. В качестве компенсации зарплаты, которую бывшему руководителю не начислили за апрель (договор был расторгнут 17 числа), а также положенной по закону компенсации за неиспользованный отпуск и зарплаты за трехмесячный период, выплачиваемой при увольнении. По решению облсуда Валерию Явецкому заплатят только 4 833 662 рубля 10 копеек. Напомним, что сумма первоначального иска бывшего руководителя завода превышала 10 миллионов рублей.
«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что...
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! ...
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Аналитика
|12.01.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: новый лифт, установленный по программе капремонта для участника Сталинградской битвы и его соседей, огорчает сбоями в работе. «Дядя Вова, мы с тобой!»: в общественной приемной волгоградского регионального отделения «Единой России» проведут сбор подписей за президента. Имущество с молотка: скандальную должницу-депутата из городской думы Волгограда суд признал банкротом. А были ли сроки исполнения контракта?: лестничные сходы на Комсомольском путепроводе в центре Волгограда по-прежнему не функционируют. «Ни одной жертвы воде!»: в Волжском открылся первый и пока единственный в стране музей общества спасения на водах. «Море» подозрительного спирта из Северной Осетии: фуру задержали волгоградские полицейские. Информационные выпуски...
Прочитана: 99 раз
|Общество
|12.01.2018 17:10 (Обновлено: 12.01.2018 17:12)
Дом по ул. Жолудева,18 в Волгограде признан аварийным и включен в муниципальную программу «Жилище». Решение о признании жилого здания аварийным и подлежащим сносу было принято районной межведомственной комиссией на основании данных обследования конструктивных элементов дома, результаты которого поступили в декабре минувшего года. В первую очередь будет решаться задача переселения жителей дома в безопасные жилые помещения, поэтому всем жильцам будет предложено временно переехать в помещения маневренного жилого фонда, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Состояние дома, бывшего общежития, находится на контроле властей с 2016 года. Неоднократные нарекания вызывала деятельность управляющей организации «Волга-Комсервис». В доме проводились регулярные проверки деятельности обслуживающей организации,...
Прочитана: 1459 раз
|Общество
|12.01.2018 17:06
«Недолго музыка играла»: новый лифт в подъезде участника Сталинградской битвы из Волгограда постоянно ломается
Новый музыкальный лифт в подъезде дома №19 по улице Карла Маркса, где проживает фронтовик Иван Прохорович Мальцев, работает из рук вон плохо. Как пожаловались информагентству местные жители, подъемный механизм день работает, день – его ремонтируют. Новый лифт с голосовым и музыкальным сопровождением во втором подъезде девятиэтажки торжественно запустили в канун нового года. Больше года участник Сталинградской битвы и его супруга, проживающие на третьем этаже, находились практически в заточении. На улицу выходили только по острой необходимости: такая «физкультура» старикам дается с большим трудом. До начала 2018 года обещали запустить лифты и в остальных...
Прочитана: 4758 раз
|Расследования
|12.01.2018 16:05
Дело в отношении троих представителей совета депутатов Царицынского поселения Городищенского района Александра Амочаева, Юрия Блескина, его сына Алексея Блескина и еще восьмерых человек, подозреваемых в хищении топлива у "РЖД", будут рассматривать в Ворошиловском суде Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, такое решение принял сегодня областной суд. Ранее дело рассматривалось в суде Советского района. Как стало известно информагентству, его передали в другой район из-за того, что все судьи Советского райсуда уже были задействованы в рассмотрении этого дела. Также на два месяца были продлены меры пресечения четверым фигурантам. Трое из них, среди которых Блескин-старший останутся в СИЗО, еще один обвиняемый находится...
Прочитана: 1907 раз
|Экология
|12.01.2018 15:59
Лишь в мизерной доле отобранных в 2017 году специалистами управления Роспотребнадзора по Волгоградской области проб воздуха и воды были обнаружены превышения нормативных значений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, в течение прошлого года был исследован атмосферный воздух в Красноармейском, Кировском, Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Проводилось определение следующих химических веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества, формальдегид, фенол, фтористый водород, свинец, бензапирен, гидрохлорид, винилхлорид, аммиак, сажа, марганец. Всего в 2017 году в городе Волгограде проведено 5060 исследований атмосферного воздуха, из них в 2 пробах (0,04%) концентрации взвешенных веществ превышали установленные нормативные...
Прочитана: 532 раз
|Происшествия
|12.01.2018 15:49
Жителя Камышина, подозреваемого в краже у родного брата крупной суммы денег и документов на автомобиль, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного округа Росгвардии, на маршруте патрулирования в районе улицы Кубанской они заметили гражданина, внешне похожего на фотопортрет разыскиваемого злоумышленника. Для установления личности росгвардейцы остановили незнакомца и предложили предъявить документы. Интуиция не подвела правоохранителей: 22-летнего местный житель, ранее судимый за грабеж, снова разыскивается полицией. Задержанного доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Документы на автомашину и часть похищенных денег изъяты и возвращены владельцу.
Прочитана: 1112 раз
|Общество
|12.01.2018 15:16
В Волгоградской области потерявшая дом в результате природного пожара семья осталась без жилищного сертификата
Семья Кальченко, у которой был дом в селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области, частично выгоревшим в результате природного пожара в августе 2017 года, добивается от властей выдачи жилищного сертификата. Как рассказала Юлия Кальченко, дом на ул. Ленина,175 в селе Ягодное ее семья приобрела в 2015 году на средства материнского капитала после рождения второго ребенка. «Но, так как в селе нет детского сада, да и мой муж пока учится в строительном техникуме, мы обосновались в Волгограде, где поселились в квартире у моей мамы, - рассказала Юлия. – Но дом мы не бросали, исправно оплачивали счета, приезжали сюда, когда могли....
Прочитана: 4506 раз
|Общество
|12.01.2018 15:01
Сегодня в Волжском открылся первый и пока единственный в стране музей общества спасения на водах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, Волгоградская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» стала обладателем президентского гранта. Её проект «Ни одной жертвы воде! К 145-летию российского ВОСВОД» был признан лучшим среди программ более чем 50 участников общероссийского грант-конкурса. Проект предусматривает проведение профилактических занятий в школах и на водных объектах по безопасному поведению на воде. Одним из мероприятий проекта стало и открытие музея. Здесь собраны уникальные экспонаты по спасению на воде. Это шесть водолазных костюмов от самых...
Прочитана: 433 раз
|Расследования
|12.01.2018 14:41 (Обновлено: 12.01.2018 19:34)
Гендиректор фирмы "Орион" Евгений Карпушов останется под стражей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском областном суде, апелляционная инстанция не поддержала ходатайство об отмене решения об аресте, принятое судом Центрального района в декабре прошлого года. В СИЗО Карпушов пробудет до конца февраля. Судебное заседание, на который пришли около десятка представителей обманутых дольщиков, проходило в режиме видеоконференции. А около четырех часов дня коллегия оставила без удовлетворения аналогичное ходатайство руководителя генподрядной фирмы "Трейд" Юрия Бескровного. Его также подозреваемого в причастности к исчезновению денег. Отметим, что сейчас под стражей уже находится сотрудник головного офиса компании "Квартстрой Премьер" Федор Кифишин. Фигурирует в...
Прочитана: 1892 раз
|Общество
|12.01.2018 14:01
Исполняющим обязанности гендиректора АО «Корпорация развития Волгоградской области» назначен Владимир Кириллов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение комитета по управлению госимуществом Волгоградской области. Бывший гендиректор корпорации Евгений Кучерявенко, как уже сообщало информагентство, недавно был назначен руководителем представительства Волгоградской области в Москве. Владимир Кириллов, по сведениям информагентства, ранее возглавлял департамент земельных ресурсов администрации Волгограда. К слову, с 2012 года в АО «Корпорация развития Волгоградской области» сменилось уже семь гендиректоров.
Прочитана: 3393 раз
|Общество
|12.01.2018 13:03
Управление ФССП России по Волгоградской области сегодня опровергло обвинения в бездействии приставов в рамках исполнительного производства по делу так называемого "голого" дома в Дзержинском районе, сообщает ИА "Высота 102". Арбитражный суд обязал застройщика - ООО "Энергопром" - еще в 2016 году безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100 % вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. 51 Гвардейская, 30. Однако этого не сделано до сих пор. В УФССП по региону уверждают, что судебный пристав-исполнитель Дзержинского районного отдела в рамках исполнительного производства "принимает полный комплекс мер, направленный на исполнение решения суда, а именно:...
Прочитана: 1334 раз
|Происшествия
|12.01.2018 12:51
Жительница рабочего поселка Рудня оклеветала полицейских, изъявших в ее доме спиртное. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, женщина обвинила правоохранителей в краже денег. Это случилось в ноябре прошлого года. Во время обыска при понятых в ее доме была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость. Расстроенная этим гражданка, находившаяся в сильном подпитии, решила отомстить стражам порядка. Она заявила, что те похитили 352 тысячи рублей. Но во время проверки заявления она призналась следователям, что сделала это из злости. И об этом поступке, совершенном под воздействием “зеленого змия”, она сожалеет. Сейчас расследование уголовного дела о...
Прочитана: 1326 раз
|Спорт
|12.01.2018 12:25
Новая хоккейная команда города Камышина имени легендарного героя Советского Союза Алексея Маресьева будет презентована 19 января, сообщает ИА «Высота 102». Как рассказал информагентству депутат областной думы Александр Осипов, спортивный проект воплощает в жизнь его коллега - Юрий Корбаков. Планируется, что новая команда примет участие в чемпионате Волгоградской области по хоккею, посвящённому 75-летию победы под Сталинградом. Турнир должен стартовать в конце января на катке в Кировском районе Волгограда.
Прочитана: 3049 раз
|Общество
|12.01.2018 12:04
ПАО «Сбербанк» откликнулось на публикацию ИА «Высота 102» под заголовком «При оплате взносов за капремонт в Волгоградской области платежная система ПАО «Сбербанк» дала сбой» и направило в редакцию официальный комментарий банка с разъяснениями по поводу платежей за капремонт. Как подчеркивается в документе, «с 24 декабря 2017 года и по настоящее время в Сбербанке проводятся работы по перенастройке платежных систем. Это делается для улучшения качества обслуживания в регионе. В период проведения работ возможны случаи отклонения в приеме переводов физических лиц в адрес УНО «РФКР». Если у вас возникли вопросы по взиманию комиссии, незачисления денежных средств на лицевые счета, просим обращаться в...
Прочитана: 3658 раз
|Политика
|12.01.2018 11:47
Итоги 17-го съезда партии "Единая Россия" подводят в эти минуты на расширенном заседании президиума регионального отделения, сообщает корр. ИА "Высота 102". Примечательно, что сегодня на этом мероприятии был замечен член другой партии - депутат областной думы Дмитрий Калашников. Перед началом заседания в коридоре единороссы шутя поздравили справоросса Калашникова с тем, что он "влился в их ряды". Правда, сам Калашников изменение своего партийного статуса категорически опроверг, пояснив, что в мероприятии "ЕР" он принимает участие как член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Ранее, напомним, "Высота 102" сообщала о том, что несколько представителей Волгоградской области, среди которых и Дмитрий...
Прочитана: 2974 раз
12 января 17:06
12 января 16:31
Суд в Волгограде почти вдвое снизил сумму выплат уволенному экс-гендиректору "Красного Октября" 18
12 января 15:59
12 января 15:16
12 января 15:01
12 января 13:03
12 января 12:04
Расследования
12 января 16:31
Суд в Волгограде почти вдвое снизил сумму выплат уволенному экс-гендиректору "Красного Октября" 18
11 января 19:18
10 января 09:42
9 января 15:22
9 января 15:08
9 января 15:07
4 января 06:19
2 января 15:48
29 декабря 10:55
28 декабря 16:21
28 декабря 14:47
28 декабря 13:19
27 декабря 10:24
27 декабря 10:16
26 декабря 17:04
25 декабря 16:42
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 12 Января, Пт
Волгоград
Пасмурно, температура -3..-5 С, давление 757..759 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
12 Января, Пт
|1 $
|56.9957 руб.
|1 €
|68.0586 руб.
|1 GBP
|76.8188 руб.
|1 CHF
|58.1174 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 19614
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области активисты должны выполнить задачу по сбору 7,5 тысячи подписей за Путина12
Просмотров: 14316
Просмотров: 8181
Просмотров: 5528
В Волгограде владельцы отелей с «космическими» ценами в дни ЧМ-2018 не испугались Роспотребнадзора34
Просмотров: 5319
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +95 / 5-
Рекомендации: +61 / 8-
Рекомендации: +59 / 2-
Рекомендации: +42 / 12-
Рекомендации: +25 / 2-
Рекомендации: +19 / 6-
Рекомендации: +18 / 4-
Рекомендации: +18 / 2-
Рекомендации: +15 / 4-