В Волгограде обвиняемым в хищении топлива у "РЖД" депутатам поменяли суд

Дело в отношении троих представителей совета депутатов Царицынского поселения Городищенского района Александра Амочаева, Юрия Блескина, его сына Алексея Блескина и еще восьмерых человек, подозреваемых в хищении топлива у "РЖД", будут рассматривать в Ворошиловском суде Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, такое решение принял сегодня областной суд. Ранее дело рассматривалось в суде Советского района. Как стало известно информагентству, его передали в другой район из-за того, что все судьи Советского райсуда уже были задействованы в рассмотрении этого дела. Также на два месяца были продлены меры пресечения четверым фигурантам. Трое из них, среди которых Блескин-старший останутся в СИЗО, еще один обвиняемый находится под домашним арестом.

Напомним, что по данным следствия, с апреля по октябрь 2016 года группа, возглавляемая народными избранниками, похитила у ОАО "РЖД" более 480 тонн топлива. В конце декабря прошлого года прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 11 членов "топливной" ОПГ. По данным следствия, ее возглавлял один из народных избранников, который также обвиняется в незаконном хранении оружия. Подбором "персонала" занимались двое его коллег-депутатов. Злоумышленники сливали дизельное топливо из баков локомотивов. При этом они действовали с соблюдением всех мер предосторожности: перед началом каждой “операции” осматривали местность через тепловизоры (их изъяли во время обысков). Машинисты и их помощники, работавшие в одном из депо Волгограда, завышая в маршрутных листах расход горючего, копили топливо.

Далее в дело вступала группа, отвечающая за продажу дизтоплива. По данным информагентства, солярку продавали через сеть автозаправок, принадлежащую одному из обвиняемых. Ущерб, нанесенный компании, превышает 14 миллионов рублей.

Обезвредить преступное сообщество удалось благодаря совместной работе сотрудников областного ГУ МВД и регионального управления ФСБ России. Расследование уголовного дела производилось СУ СК России по области.







