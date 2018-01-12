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Расследования
 12.01.2018 16:05

В Волгограде обвиняемым в хищении топлива у "РЖД" депутатам поменяли суд

Дело в отношении троих представителей совета депутатов Царицынского поселения Городищенского района Александра Амочаева, Юрия Блескина, его сына Алексея Блескина и еще восьмерых человек, подозреваемых в хищении топлива у "РЖД", будут рассматривать в Ворошиловском суде Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, такое решение принял сегодня областной суд. Ранее дело рассматривалось в суде Советского района. Как стало известно информагентству, его передали в другой район из-за того, что все судьи Советского райсуда уже были задействованы в рассмотрении этого дела. Также на два месяца были продлены меры пресечения четверым фигурантам. Трое из них, среди которых Блескин-старший останутся в СИЗО, еще один обвиняемый находится под домашним арестом.   
Напомним, что по данным следствия, с апреля по октябрь 2016 года группа, возглавляемая народными избранниками, похитила у ОАО "РЖД" более 480 тонн топлива. В конце декабря прошлого года прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 11 членов  "топливной" ОПГ. По данным следствия, ее возглавлял один из народных избранников, который также обвиняется в незаконном хранении оружия. Подбором "персонала" занимались двое его коллег-депутатов. Злоумышленники сливали дизельное топливо из баков локомотивов. При этом они действовали с соблюдением всех мер предосторожности: перед началом каждой “операции” осматривали местность через тепловизоры (их изъяли во время обысков). Машинисты и их помощники, работавшие в одном из депо Волгограда, завышая в маршрутных листах расход горючего, копили топливо. 
Далее в дело вступала группа, отвечающая за продажу дизтоплива. По данным информагентства, солярку продавали через сеть автозаправок, принадлежащую одному из обвиняемых. Ущерб, нанесенный компании, превышает 14 миллионов рублей.
Обезвредить преступное сообщество удалось благодаря совместной работе сотрудников областного ГУ МВД и регионального управления ФСБ России. Расследование уголовного дела производилось СУ СК России по области.


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Волгоградский областной суд почти вдвое снизил сумму "зарплатного долга" АО "ВМК "Красный Октябрь" перед экс-гендиректором  Валерием Явецким. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе облсуда, сегодня апелляционная коллегия отменила решение Краснооктябрьского районного суда, который постановил выплатить Явецкому 8 356 710 рублей 10 копеек. В качестве компенсации зарплаты, которую бывшему руководителю не начислили за апрель (договор был расторгнут 17 числа), а также положенной по закону компенсации за неиспользованный отпуск и зарплаты за трехмесячный период, выплачиваемой при увольнении. По решению облсуда Валерию Явецкому заплатят только 4 833 662 рубля 10 копеек. Напомним, что сумма первоначального иска бывшего руководителя завода превышала 10...
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Лишь в мизерной доле отобранных в 2017 году специалистами управления Роспотребнадзора по Волгоградской области проб воздуха и воды были обнаружены превышения нормативных значений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, в течение прошлого года был исследован атмосферный воздух в Красноармейском, Кировском, Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Проводилось определение следующих химических веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества, формальдегид, фенол, фтористый водород, свинец, бензапирен, гидрохлорид, винилхлорид, аммиак, сажа, марганец. Всего в 2017 году в городе Волгограде проведено 5060 исследований атмосферного воздуха, из них в 2 пробах (0,04%) концентрации взвешенных веществ превышали установленные нормативные...
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Происшествия 12.01.2018 15:49

В Волгоградской области бойцы Росгвардии задержали грабителя по фотопортрету Жителя Камышина, подозреваемого в краже у родного брата крупной суммы денег и документов на автомобиль, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного округа Росгвардии, на маршруте патрулирования в районе улицы Кубанской они заметили гражданина, внешне похожего на фотопортрет разыскиваемого злоумышленника. Для установления личности росгвардейцы остановили незнакомца и предложили предъявить документы. Интуиция не подвела правоохранителей: 22-летнего местный житель, ранее судимый за грабеж, снова разыскивается полицией. Задержанного доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Документы на автомашину и часть похищенных денег изъяты и возвращены владельцу. 
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Общество 12.01.2018 15:16

В Волгоградской области потерявшая дом в результате природного пожара семья осталась без жилищного сертификата Семья Кальченко, у которой был дом в селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области, частично выгоревшим в результате природного пожара в августе 2017 года, добивается от властей выдачи жилищного сертификата. Как рассказала Юлия Кальченко, дом на ул. Ленина,175 в селе Ягодное ее семья приобрела в 2015 году на средства материнского капитала после рождения второго ребенка. «Но, так как в селе нет детского сада, да и мой муж пока учится в строительном техникуме, мы обосновались в Волгограде, где поселились в квартире у моей мамы, - рассказала Юлия. – Но дом мы не бросали, исправно оплачивали счета, приезжали сюда, когда могли....
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Общество 12.01.2018 15:01

В Волжском в новом музее посетителей встретил робот Гоша Сегодня в Волжском открылся первый и пока единственный в стране музей общества спасения на водах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, Волгоградская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» стала обладателем президентского гранта. Её проект «Ни одной жертвы воде! К 145-летию российского ВОСВОД» был признан лучшим среди программ более чем 50 участников общероссийского грант-конкурса. Проект предусматривает проведение профилактических занятий в школах и на водных объектах по безопасному поведению на воде. Одним из мероприятий проекта стало и открытие музея.  Здесь собраны уникальные экспонаты по спасению на воде. Это шесть водолазных костюмов от самых...
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Расследования 12.01.2018 14:41 (Обновлено: 12.01.2018 19:34)

В Волгограде застройщика ЖК "Парк Европейский" оставили под стражей Гендиректор фирмы "Орион" Евгений Карпушов останется под стражей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском областном суде, апелляционная инстанция не поддержала ходатайство об отмене решения об аресте, принятое судом Центрального района в декабре прошлого года. В СИЗО Карпушов пробудет до конца февраля.  Судебное заседание, на который пришли около десятка представителей обманутых дольщиков, проходило в режиме видеоконференции.  А около четырех часов дня коллегия оставила без удовлетворения аналогичное ходатайство  руководителя генподрядной фирмы "Трейд" Юрия Бескровного. Его также подозреваемого в причастности к исчезновению денег. Отметим, что сейчас под стражей уже находится сотрудник головного офиса компании "Квартстрой Премьер" Федор Кифишин. Фигурирует в...
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Общество 12.01.2018 14:01

Исполняющим обязанности гендиректора АО «Корпорация развития Волгоградской области» назначен Владимир Кириллов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение комитета по управлению госимуществом Волгоградской области. Бывший гендиректор корпорации Евгений Кучерявенко, как уже сообщало информагентство, недавно был назначен руководителем представительства Волгоградской области в Москве. Владимир Кириллов, по сведениям информагентства, ранее возглавлял департамент земельных ресурсов администрации Волгограда. К слову, с 2012 года в АО «Корпорация развития Волгоградской области» сменилось уже семь гендиректоров. 
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Общество 12.01.2018 13:03

Приставы предупредили застройщика "голого" дома в Волгограде об уголовной ответственности Управление ФССП России по Волгоградской области сегодня опровергло обвинения в бездействии приставов в рамках исполнительного производства по делу так называемого "голого" дома в Дзержинском районе, сообщает ИА "Высота 102". Арбитражный суд обязал застройщика - ООО "Энергопром" - еще в 2016 году безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100 % вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. 51 Гвардейская, 30. Однако этого не сделано до сих пор. В УФССП по региону уверждают, что судебный пристав-исполнитель Дзержинского районного отдела в рамках исполнительного производства "принимает полный комплекс мер, направленный на исполнение решения суда, а именно:...
Прочитана: 1334 раз
Происшествия 12.01.2018 12:51

Жительница рабочего поселка Рудня оклеветала полицейских, изъявших в ее доме спиртное. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, женщина обвинила правоохранителей в краже денег. Это случилось в ноябре прошлого года. Во время обыска при понятых в ее доме была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость. Расстроенная этим гражданка, находившаяся в сильном подпитии, решила отомстить стражам порядка. Она заявила, что те похитили 352 тысячи рублей. Но во время проверки заявления она призналась следователям, что сделала это из злости. И об этом поступке, совершенном под воздействием “зеленого змия”, она сожалеет. Сейчас расследование уголовного дела о...
Прочитана: 1326 раз
Спорт 12.01.2018 12:25

В Волгоградской области создали хоккейную команду имени Алексея Маресьева Новая хоккейная команда города Камышина имени легендарного героя Советского Союза Алексея Маресьева будет презентована 19 января, сообщает ИА «Высота 102». Как рассказал информагентству депутат областной думы Александр Осипов, спортивный проект воплощает в жизнь его коллега - Юрий Корбаков. Планируется, что новая команда примет участие в чемпионате Волгоградской области по хоккею, посвящённому 75-летию победы под Сталинградом. Турнир должен стартовать в конце января на катке в Кировском районе Волгограда.
Прочитана: 3050 раз
Общество 12.01.2018 12:04

ПАО «Сбербанк» откликнулось на публикацию ИА «Высота 102» под заголовком «При оплате взносов за капремонт в Волгоградской области платежная система ПАО «Сбербанк» дала сбой» и направило в редакцию официальный комментарий банка с разъяснениями по поводу платежей за капремонт. Как подчеркивается в документе, «с 24 декабря 2017 года и по настоящее время в Сбербанке проводятся работы по перенастройке платежных систем. Это делается для улучшения качества обслуживания в регионе. В период проведения работ возможны случаи отклонения в приеме переводов физических лиц в адрес УНО «РФКР». Если у вас возникли вопросы по взиманию комиссии, незачисления денежных средств на лицевые счета, просим обращаться в...
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Политика 12.01.2018 11:47

На заседании президиума Волгоградского реготделения "ЕР" замечен справоросс Итоги 17-го съезда партии "Единая Россия" подводят в эти минуты на расширенном заседании президиума регионального отделения, сообщает корр. ИА "Высота 102". Примечательно, что сегодня на этом мероприятии был замечен член другой партии - депутат областной думы Дмитрий Калашников. Перед началом заседания в коридоре единороссы шутя поздравили справоросса Калашникова с тем, что он "влился в их ряды". Правда, сам Калашников изменение своего партийного статуса категорически опроверг, пояснив, что в мероприятии "ЕР" он принимает участие как член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Ранее, напомним, "Высота 102" сообщала о том, что несколько представителей Волгоградской области, среди которых и Дмитрий...
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Культурный переполох: Какие события всколыхнули сферу культуры Волгоградской области в 2017 году
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Волгоградского журналиста «арестовали» в наркологическом диспансереКомментарии8
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В Волгограде капитан полиции задержан за взяткуКомментарии32
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Сотрудника филиала «Волгоградавтодора» оштрафовали за скользкую дорогу
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В Волгограде открыли счет найденным в 2018 году бомбам времен Сталинградской битвы
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В Волгоградской области небезопасный дом культуры закрыли по требованию Роспотребнадзора
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В новогодние праздники браконьер "добыл" косуль на 300 тысяч рублей в Волгоградской области
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