



В Волгограде 2 февраля состоится презентация новой книги, посвященной 75-летию победы под Сталинградом - «Герои Сталинградской битвы». Она только что вышла в издательстве «Молодая гвардия», в популярной и престижной серии «Жизнь замечательных людей». Ее авторы, как сообщает ИА «Высота 102», - Илья Родимцев, сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева и Светлана Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-панорамы «Сталинградская битва». Книга написана по заказу редакции к юбилею Сталинградской битвы и включает в себя семь очерков о прославленных советских военачальниках и бойцах - участниках этого сражения, которых определила редакция «Молодой гвардии».

«В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны, - говорится в предисловии издания. - Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война. Поэтому главная цель этой книги — достоверно и по возможности всесторонне показать воинский талант, масштаб личности, человеческие качества и черты характера, высветить роль каждого героя Сталинградской битвы. Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич… Их имена переплавились в историческое наследие нашей родины, они стали символом Победы и хранятся в памяти народной».