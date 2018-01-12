Вода и воздух в Волгограде почти безупречны

Лишь в мизерной доле отобранных в 2017 году специалистами управления Роспотребнадзора по Волгоградской области проб воздуха и воды были обнаружены превышения нормативных значений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, в течение прошлого года был исследован атмосферный воздух в Красноармейском, Кировском, Центральном, Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Проводилось определение следующих химических веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества, формальдегид, фенол, фтористый водород, свинец, бензапирен, гидрохлорид, винилхлорид, аммиак, сажа, марганец. Всего в 2017 году в городе Волгограде проведено 5060 исследований атмосферного воздуха, из них в 2 пробах (0,04%) концентрации взвешенных веществ превышали установленные нормативные значения – это в Красноармейском и Кировском районах города. Исследования питьевой воды централизованных систем водоснабжения в 2017 году проводились во всех районах города Волгограда. Всего было исследовано 129 проб на санитарно-химические показатели, из них в одной пробе выявлено превышение гигиенического норматива по содержанию железа (0,8%); 129 проб на микробиологические показатели, из них в одной пробе выявлено превышение гигиенического норматива по содержанию общих и термотолерантных колиформных бактерий. Также в 132 пробах на паразитологичекие показатели превышений гигиенического норматива обнаружено не было.



