«Недолго музыка играла»: новый лифт в подъезде участника Сталинградской битвы из Волгограда постоянно ломается







Новый музыкальный лифт в подъезде дома №19 по улице Карла Маркса, где проживает фронтовик Иван Прохорович Мальцев, работает из рук вон плохо. Как пожаловались информагентству местные жители, подъемный механизм день работает, день – его ремонтируют. Новый лифт с голосовым и музыкальным сопровождением во втором подъезде девятиэтажки торжественно запустили в канун нового года. Больше года участник Сталинградской битвы и его супруга, проживающие на третьем этаже, находились практически в заточении . На улицу выходили только по острой необходимости: такая «физкультура» старикам дается с большим трудом.









До начала 2018 года обещали запустить лифты и в остальных четырех подъездах многоквартирного дома. Съемочная группа «Высоты 102» сегодня зашла в каждый из них и убедилась в том, что ни один из подъемников не работает. В первом подъезде, по всей видимости, лифт запущен – двери в нем открываются, музыка играет, электронное табло светится, но уехать, увы, невозможно. В третьем подъезде корреспонденты застали бригаду рабочих, которые рассказали, что ожидают визита приемной комиссии. В остальных двух подъездах еще ведутся работы.

Лифты в девятиэтажном доме по улице Карла Маркса отключили примерно полтора года назад, ввиду окончания срока их эксплуатации. Все это время местные жители, среди которых много стариков, семей с маленькими детьми, вынуждены ежедневно преодолевать сотни ступеней вверх и столько же - вниз.

В 2017 году в рамках программы капитального ремонта в Волгограде в 23 жилых многоэтажках должны были заменить 84 лифта. Для областного центра, как и для всех остальных российских городов, устаревшее лифтовое оборудование в многоквартирных строениях является крайне острой проблемой. В Волгограде из 5000 лифтов, установленных в жилых домах, 2000 выработали свой срок.



