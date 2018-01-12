Гендиректор фирмы "Орион" Евгений Карпушов останется под стражей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском областном суде, апелляционная инстанция не поддержала ходатайство об отмене решения об аресте, принятое судом Центрального района в декабре прошлого года. В СИЗО Карпушов пробудет до конца февраля.

Судебное заседание, на который пришли около десятка представителей обманутых дольщиков, проходило в режиме видеоконференции.

Рассмотрение аналогичного ходатайства в отношении руководителя генподрядной фирмы "Трейд" Юрия Бескровного, также подозреваемого в причастности к исчезновению денег, начнется в ближайшие минуты.

Отметим, что сейчас под стражей уже находится сотрудник головного офиса компании "Квартстрой Премьер" Федор Кифишин. Фигурирует в уголовном деле и директор местного филиала ООО "УК "Квартстрой" Евгения Красильникова. По данным следствия, речь идет о хищении более чем 414 миллионов рублей. Всего жертвами недобросовестного застройщика стали 1395 человек, именно такую цифру озвучивает группа инициативных дольщиков.



