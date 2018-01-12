В Волгоградской области женщина из мести обвинила полицейских в краже денег

Жительница рабочего поселка Рудня оклеветала полицейских, изъявших в ее доме спиртное. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, женщина обвинила правоохранителей в краже денег. Это случилось в ноябре прошлого года. Во время обыска при понятых в ее доме была обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость. Расстроенная этим гражданка, находившаяся в сильном подпитии, решила отомстить стражам порядка. Она заявила, что те похитили 352 тысячи рублей. Но во время проверки заявления она призналась следователям, что сделала это из злости. И об этом поступке, совершенном под воздействием “зеленого змия”, она сожалеет. Сейчас расследование уголовного дела о ложном доносе завершено. Документы переданы в прокуратуру.



