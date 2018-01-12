







Управление ФССП России по Волгоградской области сегодня опровергло обвинения в бездействии приставов в рамках исполнительного производства по делу так называемого "голого" дома в Дзержинском районе, сообщает ИА "Высота 102". Арбитражный суд обязал застройщика - ООО "Энергопром" - еще в 2016 году безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100 % вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. 51 Гвардейская, 30. Однако этого не сделано до сих пор. В УФССП по региону уверждают, что судебный пристав-исполнитель Дзержинского районного отдела в рамках исполнительного производства "принимает полный комплекс мер, направленный на исполнение решения суда, а именно: в отношении должника-организации вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также должник привлечен к административной ответственности. Кроме того, директору организации вручено и объявлено предупреждение об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда в соответствии со ст. 315 УК РФ". Ведомство поясняет, что именно "благодаря мерам принудительного характера должник начал производить ремонтные работы по устранению недостатков фасада жилого дома. В настоящее время ремонтные работы, направленные на исполнение решения суда продолжаются".

Журналисты ИА "Высота 102", напомним, в первый рабочий день после новогодних праздников посмотрели, как идут облицовочные работы на фасаде этого дома. Однако рабочих на объекте не оказалось. По словам жителей, к облицовке здания представители застройщика - ООО "Энергопром" во главе с его гендиректором Алексеем Щербиным - приступили за 2-3 недели до наступления 2018 года. Правда, закрыли облицовкой только торцевую часть здания, да и то не до конца. На этом все работы застопорились. Обращения людей в управляющую компанию, которая, напомним, носит такое же название – ООО "УК Энергопром" - ни к чему не привели. То им говорят, что "ничего не знаем, обращайтесь к Щербину", то "закончились стройматериалы, ждите".

Ранее сам Щербинин обещал людям полностью привести дом в порядок к марту этого года. Однако жители дома его обещаниям уже не верят.



