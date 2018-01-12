Волгоградское отделение ПАО «Сбербанк» принесло извинения «за возможные временные неудобства»

Как подчеркивается в документе, «с 24 декабря 2017 года и по настоящее время в Сбербанке проводятся работы по перенастройке платежных систем. Это делается для улучшения качества обслуживания в регионе. В период проведения работ возможны случаи отклонения в приеме переводов физических лиц в адрес УНО «РФКР». Если у вас возникли вопросы по взиманию комиссии, незачисления денежных средств на лицевые счета, просим обращаться в офисы Сбербанка к заместителю руководителя офиса либо к администратору смены. При себе необходимо иметь паспорт и чек об оплате». В банке также напомнили, что наиболее надежным способом оплаты, исключающем какие-либо ошибки, является оплата по двухмерному штрих-коду, который расположен на квитанции.

«Заранее приносим свои извинения за возможные временные неудобства», - говорится в комментарии пресс-службы Волгоградского отделения ПАО «Сбербанк».

Напомним, речь в публикации ИА «Высота 102» шла о незаконном взимании комиссии при внесении платежей или вовсе на невозможность совершить платеж из-за сложностей при использовании платежной системы. В связи с чем были зафиксированы массовые случаи незачисления денежных средств на лицевые счета плательщиков, а также неправомерное взимание комиссии при внесении взносов на капремонт.



