Итоги 17-го съезда партии "Единая Россия" подводят в эти минуты на расширенном заседании президиума регионального отделения, сообщает корр. ИА "Высота 102". Примечательно, что сегодня на этом мероприятии был замечен член другой партии - депутат областной думы Дмитрий Калашников. Перед началом заседания в коридоре единороссы шутя поздравили справоросса Калашникова с тем, что он "влился в их ряды". Правда, сам Калашников изменение своего партийного статуса категорически опроверг, пояснив, что в мероприятии "ЕР" он принимает участие как член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Ранее, напомним, "Высота 102" сообщала о том, что несколько представителей Волгоградской области, среди которых и Дмитрий Калашников, вошли в

такой инициативной группы. В ходе президиума Калашникову предоставили слово. Он кратко разъяснил, почему справороссы приняли решение о поддержке главы государства.