В Волгоградской области задержали фуру с подозрительным спиртом из Северной Осетии





Фуру с грузом спирта из Владикавказа остановили сотрудники ДПС в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, подозрения у полицейских вызвал как сам груз, так и сопроводительные документы. Всего в кузове грузовика "Renault" нашли около 2,5 тысячи десятилитровых канистр с маркировкой "этиловый спирт". По накладным, этот груз предназначался фармацевтической компании в Иркутске.

Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка. Образцы жидкости и документы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального главка МВД.