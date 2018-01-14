В Волгоградской области подрядчику из-за воды снизили штраф за срыв сроков ремонта моста

Более 602 тысяч рублей по решению суда комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области предстоит выплатить ЗАО "Дорис" за ремонт автомобильной дороги и моста в Быковском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, контракт на сумму более 10 миллионов рублей был заключен в июле 2016 года. Подрядчик должен был в срок до 30 ноября 2016 года выполнить капительный ремонт 9 км автомобильной дороги "Быково – Каспийское – Эльтон – Отгонный", включающей мост через канал Большой оросительной системы. Однако сроки были нарушены, поэтому заказчик наложил штрафные санкции в размере более 800 тысяч рублей. ЗАО "Дорис" обратилось в суд, посчитав этот расчет неверным. По мнению подрядчика, который не отрицал факт срыва сроков, сумма штрафных санкций должна быть меньше - около 200 тысяч рублей. В ходе рассмотрения дела было установлено, что подрядчик сдавал работу частями - в декабре 2016 года и в марте 2017 года. Ответчик не согласился с начислением штрафных санкций на сумму более 600 тысяч рублей, так как не усматривает своей вины в несвоевременном исполнении обязательств. Выяснилось, что подрядчик не смог вовремя укрепить стенки канала и отремонтировать опоры моста, так как канал был заполнен водой. Так, максимальная глубина воды в подмостовой зоне в период производства работ составляла 4 метра, вместо предусмотренных проектом 2,2 метра. А после снижения уровня воды до проектной отметки, истец также был лишен возможности выполнить в полном объеме предусмотренные государственным контрактом работы по укреплению бетоном стенок канала в связи с отрицательными среднесуточными температурами. Указанные работы были выполнены при наступлении благоприятных технологических условий. Суд посчитал возможным уменьшить количество дней просрочки для ЗАО "Дорис". Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



