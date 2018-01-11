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 12.01.2018 10:38

Волгоградские юнармейцы наблюдали за уходящими в небо самолетами под аккомпанемент форсажа


Во время визита на военный аэродром Мариновка представители военно-патриотического движения «Юнармия» ознакомились со службой авиаторов Южного военного округа. Такая экскурсия для активистов «Юнармии» впервые проведена в смешанном авиационном полку ЮВО. Об этом пишет газета «Красная звезда», сообщает ИА «Высота 102». 
Почти 40 юнармейцев – а это мальчишки и девчонки из Калача-на-Дону – неоднократно видели «сушки» в небе, но так близко около боевых машин оказались впервые. Это уникальная возможность не только посмотреть на различные модификации самолёта Су-24 с крылом изменяемой стреловидности, но и узнать о его ТТХ и боевом применении, прикоснуться к воздушному судну и даже побывать в кабине легендарной воздушной машины. Многие легендарные летчики вот так же мечтали в детстве покорить Пятый океан…
Под аккомпанемент форсажа уходящих в небо самолётов гости смогли воочию увидеть действия экипажей в небе, а также ознакомиться с техникой аэродромно-технического обеспечения. А чуть позже – в классе летной подготовки – авиаторы продемонстрировали, а юнармейцы опробовали и примерили высотное снаряжение летчиков. С неподдельным интересом ознакомились гости с оборудованием, которое помогает пилотам в случае возникновения штатных ситуаций. 
Военнослужащие, которые в ходе экскурсии общались с ребятами, уверены: после этого у юного поколения появится желание связать свою жизнь с Вооруженными Силами и непосредственно с военной авиацией. А это значит, что уже через несколько лет в их авиаполку прибудет. И это пополнение сегодня находится на взлетке.
Сегодня на территории Волгоградской области в рядах движения «Юнармия» состоит более 1000 воспитанников. Министерство обороны делает на этих ребят серьезную ставку. В будущем именно им предстоит стать высококлассными специалистами и защитниками Отечества. А потому знакомство с Российской армией начинается у юнармейцев уже сегодня.
Подробно http://redstar.ru/index.php/component/k2/item/35590-ya-by-v-ljotchiki-poshjol

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