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Общество
 14.01.2018 07:20

Исторический центр Волгограда готовят к новой застройке

Очередные изменения в правила землепользования и застройки территории Волгограда готовят в администрации города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект, подготовленный в мэрии, в частности, планируется изменить назначение участка площадью почти 9 тыс. кв. м. на ул. Огарева, 1а с зоны парков, скверов, садов и бульваров на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения на территории исторического центра Волгограда. С соответствующим обращением выступило ООО «Приоритет», говорится в постановлении. Также будет решаться вопрос и об организации жилой застройки в Кировском районе Волгограда: участок площадью в 800 кв.м. по переулку Южнобережный,15г планируется перевести с зоны парков, скверов, садов и бульваров на зону застройки индивидуальными жилыми домами. 

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Расследования 14.01.2018 09:21

В Волгограде банду налетчиков на магазины и банкоматы будут судить присяжные Четверых из пяти человек, обвиняемых в шести разбойных нападениях, будут судить присяжные заседатели. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, первое заседание состоится в конце января.   По версии следствия, Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков создали банду, которая нападала на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. Преступная группа действовала с февраля 2015 по июль 2016 года. Злоумышленники заранее выслеживали жертву и готовили пути отхода, вооружались и подыскивали способ нападения или проникновения в помещения. Свои лица прятали под масками, использовали для маскировки капюшоны курток и...
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От Сталинграда - до Великой Победы 13.01.2018 19:07

Новую книгу московского издательства о героях Сталинградской битвы презентуют в Волгограде В Волгограде 2 февраля состоится презентация новой книги, посвященной 75-летию победы под Сталинградом - «Герои Сталинградской битвы». Она только что вышла в издательстве «Молодая гвардия», в популярной и престижной серии «Жизнь замечательных людей». Ее авторы, как сообщает ИА «Высота 102», - Илья Родимцев, сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева и Светлана Аргасцева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-панорамы «Сталинградская битва». Книга написана по заказу редакции к юбилею Сталинградской битвы и включает в себя семь очерков о прославленных советских военачальниках...
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Общество 13.01.2018 16:08

Сотрудники управления Росгвардии по Волгоградской области с любовью и юмором рассказали о жизни четвероногих питомцев, которые, в общем-то, повторяют жизненный путь своих хозяев: это обучение, работа, а потом – заслуженный отдых. Как правильно воспитать служебных собак, какие способности и таланты они демонстрируют и чем они занимаются, когда честно отработают трудовой стаж – смотрите в видеорепортаже Росгвардии. Ведь и в канун празднования Старого нового года мы по-прежнему будем вспоминать о главном символе 2018 года - собаках.   
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Общество 13.01.2018 15:33

Новый каток в горсаду Волгограда дождался погоды Ледовая площадка в центре Волгограда сегодня начала работать, сообщает ИА «Высота 102». Новый каток в городском саду, расположенный рядом с колесом обозрения, никак не удавалось запустить из-за капризов погоды и особенностей рельефа территории - для комфортного и безопасного катания нужно было подготовить толстый слой льда. На сегодняшний день заливка и выравнивание ледового покрытия почти завершены, неподготовленные участки пока закрыты для посетителей.  
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Расследования 13.01.2018 13:10 (Обновлено: 13.01.2018 14:06)

Уголовное дело по статье "бандитизм" возбуждено в отношении 5 человек, которые совершали вооруженные нападения на ювелирные салоны, а летом прошлого года в результате погони в Волгоградской области ранили сотрудника полиции. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, уголовное дело по ч.2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Члены банды также обвиняются и по другим статьям УК РФ: разбой, незаконное хранение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На счету банды, по данным...
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Происшествия 13.01.2018 12:30

В центре Волгограда столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеОдин человек, по предварительным данным, пострадал в аварии в Центральном  районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на проспекте имени Ленина, рядом со съездом с Комсомольского путепровода, сегодня днем столкнулись "KIA Sportage" и "Москвич 412". Травмы получил 19-летний водитель отечественного авто. Пострадавший госпитализирован. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.
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Происшествия 13.01.2018 09:47

Пешеход погиб от наезда двух машин в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, трагедия произошла на улице Заволжской накануне вечером. Неизвестный водитель сбив 64-летнего пешехода, который шел по дороге, скрылся с места происшествия. Удар отбросил мужчину под колеса другого автомобиля - “ВАЗ-21099”.  От полученных травм пострадавший погиб. Сейчас полицейские ищут водителя-беглеца.
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Выборы 13.01.2018 09:08

Депутат-«фантом» Волгоградской гордумы выдвинут в президенты РФ Коммунистическая партия социальной справедливости выдвинула в  президенты РФ депутата Волгоградской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ, политическое объединение на предстоящих выборах видит своим кандидатом Олега Булаева. Документы о выдвижении этого кандидата от КПСС накануне были приняты Центризбиркомом. 12 января, отметим, истек срок для выдвижения на выборы главы государства. Олег Булаев прошел в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года по списку КПСС. Однако на думских заседаниях этого нардепа за истекшие четыре года из его коллег едва ли кто-то видел. В Волгограде Булаев не проживает. За 2016 год он задекларировал доход в сумме...
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Общество 13.01.2018 08:48

Активисты ОНФ просят комитет транспорта Волгоградской области устранить недоделки на новых дорожных объектах Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта инициировали обращение в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о необходимости проведения в кратчайшие сроки проверки мостового перехода через Ахтубу на предмет соответствия нормам безопасности системы организации дорожного движения. Кроме того, они просят обеспечить участок трассы над проспектом Ленина в городе Волжский необходимыми стационарными барьерными ограждениями и временными знаками для корректной организации двустороннего движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, в адрес волгоградских активистов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» поступают сигналы граждан об имеющихся недостатках на этих дорогах.  ...
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Культура 13.01.2018 06:51

Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман освятит на Крещение воду в Волге Один из главных православных праздников - Крещение Господне, - начнется в Волгограде 19 января с крестного хода  от храма Иоанна Предтечи к нижней террасе Центральной набережной, где будет отслужен водосвятный молебен. Как сообщили Иа «Высота 102» в волгоградской епархии, воду в Волге освятит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого все желающие смогут, помолившись, набрать ее или даже окунуться в Иордань. На набережной для желающих окунуться в крещенскую прорубь сотрудники МЧС установят специальную деревянную купель с оборудованными к ней подходами. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться...
Прочитана: 5120 раз
Происшествия 13.01.2018 05:34

В Волгограде на острове Сарпинском расстреляли трансформаторную подстанцию На острове Сарпинский неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли комплектную трансформаторную подстанцию. Как сообщила ИА «Высота 102» председатель СНТ «Аврора» Зоя Ивашова, в ГУ МВД по региону направлено заявление о возбуждении уголовного дела. Стоимость энергообъекта, по словам Ивашовой, составляет порядка 3 млн рублей. В результате обстрела, пробит бак с трансформаторным маслом. В момент «диверсии», как называют ЧП местные дачники, подстанция находилась под напряжением, поэтому полностью вышла из строя. В зимнее время КТП не используется, но понадобится весной с началом сезона полива огородов для обеспечения работы водозаборного насоса.  В совершенном преступлении члены СНТ подозревают своих давних обидчиков –...
Прочитана: 4844 раз
Аналитика 12.01.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: новый лифт, установленный по программе капремонта для участника Сталинградской битвы и его соседей, огорчает сбоями в работе. «Дядя Вова, мы с тобой!»: в общественной приемной волгоградского регионального отделения «Единой России» проведут сбор подписей за президента. Имущество с молотка: скандальную должницу-депутата из городской думы Волгограда суд признал банкротом. А были ли сроки исполнения контракта?: лестничные сходы на Комсомольском путепроводе в центре Волгограда по-прежнему не функционируют. «Ни одной жертвы воде!»: в Волжском открылся первый и пока единственный в стране музей общества спасения на водах. «Море» подозрительного спирта из Северной Осетии: фуру задержали волгоградские полицейские.  Информационные выпуски...
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Общество 12.01.2018 17:10

В Волгограде обитателям аварийного общежития предложат маневренное жилье Дом по ул. Жолудева,18 в Волгограде признан аварийным и включен в муниципальную программу «Жилище».  Решение о признании жилого здания аварийным и подлежащим сносу было принято районной межведомственной комиссией на основании данных обследования конструктивных элементов дома, результаты которого поступили в декабре минувшего года. В первую очередь будет решаться задача переселения жителей дома в безопасные жилые помещения, поэтому всем жильцам будет предложено  временно переехать в помещения маневренного жилого фонда, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.  Состояние дома, бывшего общежития,  находится на контроле властей с 2016 года. Неоднократные нарекания вызывала деятельность управляющей организации «Волга-Комсервис». В доме проводились регулярные  проверки деятельности...
Прочитана: 3986 раз
Общество 12.01.2018 17:06

«Недолго музыка играла»: новый лифт в подъезде участника Сталинградской битвы из Волгограда постоянно ломается Новый музыкальный лифт в подъезде дома №19 по улице Карла Маркса, где проживает фронтовик Иван Прохорович Мальцев, работает из рук вон плохо. Как пожаловались информагентству местные жители, подъемный механизм день работает, день – его ремонтируют. Новый лифт с голосовым и музыкальным сопровождением во втором подъезде девятиэтажки торжественно запустили в канун нового года. Больше года участник Сталинградской битвы и его супруга, проживающие на третьем этаже, находились практически в заточении. На улицу выходили только по острой необходимости: такая «физкультура» старикам дается с большим трудом.  До начала 2018 года обещали запустить лифты и в остальных...
Прочитана: 11399 раз
Расследования 12.01.2018 16:31

Волгоградский областной суд почти вдвое снизил сумму "зарплатного долга" АО "ВМК "Красный Октябрь" перед экс-гендиректором  Валерием Явецким. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе облсуда, сегодня апелляционная коллегия отменила решение Краснооктябрьского районного суда, который постановил выплатить Явецкому 8 356 710 рублей 10 копеек. В качестве компенсации зарплаты, которую бывшему руководителю не начислили за апрель (договор был расторгнут 17 числа), а также положенной по закону компенсации за неиспользованный отпуск и зарплаты за трехмесячный период, выплачиваемой при увольнении. По решению облсуда Валерию Явецкому заплатят только 4 833 662 рубля 10 копеек. Напомним, что сумма первоначального иска бывшего руководителя завода превышала 10...
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