Исторический центр Волгограда готовят к новой застройке

Коммунистическая партия социальной справедливости выдвинула в президенты РФ депутата Волгоградской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ, политическое объединение на предстоящих выборах видит своим кандидатом Олега Булаева. Документы о выдвижении этого кандидата от КПСС накануне были приняты Центризбиркомом. 12 января, отметим, истек срок для выдвижения на выборы главы государства. Олег Булаев прошел в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года по списку КПСС. Однако на думских заседаниях этого нардепа за истекшие четыре года из его коллег едва ли кто-то видел. В Волгограде Булаев не проживает. За 2016 год он задекларировал доход в сумме...