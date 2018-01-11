|Политика
|12.01.2018 09:45
Скандально известный депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова признана банкротом
Арбитражный суд Волгоградской области признал депутата гордумы Ольгу Толоконникову банкротом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, имущество должницы должно быть реализовано в ближайшие пять месяцев. По итогам распродажи собственности народной избранницы 6 июня состоится заседание арбитража. Единственным кредитором по делу выступает банк «Уралсиб», которому Толоконникова должна почти 1,5 млн рублей.
Напомним, в отношении депутата за последние два года возбуждено пять исполнительных производств на сумму 1,7 млн рублей в связи с долгами по различным займам и коммунальным платежам. Толоконникова, между тем, является самой богатой в гордуме женщиной-депутатом. Согласно опубликованной декларации, она заработала в 2016 году 13 миллионов рублей. Сведений о погашении задолженности хотя бы по одному исполнительному производству в отношении депутата на сайте УФССП по региону не содержится. Все пять дел по-прежнему находятся в работе у судебных приставов. 30 ноября депутата исключили из фракции «Единой России» в городской думе за дискредитацию думского объединения и партии в целом. Ранее Ольгу Николаевну попросили с еще одной должности - директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». По сведениям информагентства, Толоконникова могла препятствовать принудительному взысканию со своей зарплаты непогашенных долгов.
Примечательно, что Толоконникова может являться не единственной представительницей Волгоградской гордумы, за которой охотятся приставы. В базе исполнительных производств на сайте регионального управления Федеральной службы корреспондент информагентства обнаружил еще троих полных тёзок (совпадает ФИО и дата рождения) городских нардепов, которые не платят по счетам. К примеру, в отношении некоего Сергея Станиславовича Пискарева в начале декабря 2017 году приставы возбудили дело за неуплату 2000 рублей штрафа ГИБДД. С Николая Владимировича Белоуса также с декабря судебные исполнители пытаются взыскать 1500 рублей штрафа за нарушение ПДД. Дмитрий Вадимович Крылов с мая прошлого года не может погасить 600 рублей судебных штрафов и еще 2000 рублей исполнительских сборов. Целых пять исполнительных производств с 2015 по 2017 годы было возбуждено в отношении Олега Милюкова, который имел долги по кредитам и налогам. Однако на сегодняшний день все задолженности погашены.
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Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Спорт
|12.01.2018 12:25
Новая хоккейная команда города Камышина имени легендарного героя Советского Союза Алексея Маресьева будет презентована 19 января, сообщает ИА «Высота 102». Как рассказал информагентству депутат областной думы Александр Осипов, спортивный проект воплощает в жизнь его коллега - Юрий Корбаков. Планируется, что новая команда примет участие в чемпионате Волгоградской области по хоккею, посвящённому 75-летию победы под Сталинградом. Турнир должен стартовать в конце января на катке в Кировском районе Волгограда.
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|Общество
|12.01.2018 12:04
ПАО «Сбербанк» откликнулось на публикацию ИА «Высота 102» под заголовком «При оплате взносов за капремонт в Волгоградской области платежная система ПАО «Сбербанк» дала сбой» и направило в редакцию официальный комментарий банка с разъяснениями по поводу платежей за капремонт. Как подчеркивается в документе, «с 24 декабря 2017 года и по настоящее время в Сбербанке проводятся работы по перенастройке платежных систем. Это делается для улучшения качества обслуживания в регионе. В период проведения работ возможны случаи отклонения в приеме переводов физических лиц в адрес УНО «РФКР». Если у вас возникли вопросы по взиманию комиссии, незачисления денежных средств на лицевые счета, просим обращаться в...
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|Политика
|12.01.2018 11:47
Итоги 17-го съезда партии "Единая Россия" подводят в эти минуты на расширенном заседании президиума регионального отделения, сообщает корр. ИА "Высота 102". Примечательно, что сегодня на этом мероприятии был замечен член другой партии - депутат областной думы Дмитрий Калашников. Перед началом заседания в коридоре единороссы шутя поздравили справоросса Калашникова с тем, что он "влился в их ряды". Правда, сам Калашников изменение своего партийного статуса категорически опроверг, пояснив, что в мероприятии "ЕР" он принимает участие как член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Ранее, напомним, "Высота 102" сообщала о том, что несколько представителей Волгоградской области, среди...
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|Выборы
|12.01.2018 11:22
В общественной приемной "Единой России" в Волгограде 14 января откроется пункт сбора подписей за выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства в марте 2018 года. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня на расширенном президиуме регионального отделения "Единой России" заявил замсекретаря реготделения Сергей Булгаков. По его словам, в приемной единороссов, которая находится на улице Советской в центре Волгограда, подписи будут принимать с 10 до 20 часов только один день - 14 января - в рамках единого дня сбора подписей. Напомним, что в Волгограде и Волжском сбор подписей за выдвижение кандидатуры Владимира Путина...
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|Происшествия
|12.01.2018 11:04
Фуру с грузом спирта из Владикавказа остановили сотрудники ДПС в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, подозрения у полицейских вызвал как сам груз, так и сопроводительные документы. Всего в кузове грузовика "Renault" нашли около 2,5 тысячи десятилитровых канистр с маркировкой "этиловый спирт". По накладным, этот груз предназначался фармацевтической компании в Иркутске. Сейчас по данному факту проводится процессуальная проверка. Образцы жидкости и документы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального главка МВД.
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|Происшествия
|12.01.2018 10:42
Волгоградец, попытавшийся дать взятку участковому, был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне сотрудники отдела полиции в Красноармейском районе, выявили двух граждан республики Узбекистан, которые нарушили миграционное законодательство. Помочь им вызвался их 35-летний соотечественник. Мужчина предложил участковому деньги, чтобы тот "закрыл глаза" на нарушение. Страж порядка сообщил о незаконном предложении своему начальству. Во время передачи денег подозреваемый был задержан сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции. Следственным отделом по Красноармейскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие. Свою вину...
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|Газетный киоск
|12.01.2018 10:38
Во время визита на военный аэродром Мариновка представители военно-патриотического движения «Юнармия» ознакомились со службой авиаторов Южного военного округа. Такая экскурсия для активистов «Юнармии» впервые проведена в смешанном авиационном полку ЮВО. Об этом пишет газета «Красная звезда», сообщает ИА «Высота 102». Почти 40 юнармейцев – а это мальчишки и девчонки из Калача-на-Дону – неоднократно видели «сушки» в небе, но так близко около боевых машин оказались впервые. Это уникальная возможность не только посмотреть на различные модификации самолёта Су-24 с крылом изменяемой стреловидности, но и узнать о его ТТХ и...
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|Происшествия
|12.01.2018 10:17
На вершине Мамаева кургана и у его подножия сотрудники ДПС проводят масштабный рейд по пресечению нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, полицейские ищут пьяных водителей, а также любителей чрезмерной тонировки и забрызганных грязью номеров. В рейде задействовано полтора десятка экипажей областного батальона ДПС.
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|Общество
|11.01.2018 20:33
Многочисленные жалобы поступают от жителей Волгоградской области в адрес регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, которые не смогли воспользоваться услугами ПАО "Сбербанк" при оплате взносов. С декабря прошлого года люди сообщают о незаконном взимании комиссии при внесении платежей или вовсе на невозможность совершить платеж, сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе фонда капремонта. Как подчеркнули в фонде, в конце декабря 2017 года регоператор заключил дополнительное соглашение с ПАО "Сбербанк" об изменении способа информационного обмена базой данных. Однако в результате перенастройки банковской базы «с целью минимизации рисков для клиентов, в том числе и от неправомерных действий третьих лиц», возникли сложности при использовании...
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|Аналитика
|11.01.2018 20:02
Смотрите сегодня в программе: принадлежащее министерству обороны России историческое здание в Ворошиловском районе Волгограда оставили на произвол судьбы. Семья погорельцев из села Ягодное Ольховского района Волгоградской области не попала в списки получателей помощи: после августовских природных пожаров малолетние дети остались без единственного жилья. Непростой год: в Волгоградской области подвели итоги деятельности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны. В рамках подготовки Волгограда к ЧМ-2018: в построенном в Волгограде приемно-диагностическом корпусе 25-й больницы СМП завершается установка оборудования. Информационные...
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|Расследования
|11.01.2018 19:18
Возместить страховой компании выплату по ОСАГО и компенсировать расходы на экспертизу придется автолюбителю из Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, такое решение приняла сегодня коллегия по гражданским делам. В ноябре 2015 года по вине Юрия Перегудова произошло ДТП, после которого потерпевший получил около 56 тысяч рублей компенсации (в том числе 22 тысячи рублей возмещения за экспертизу). Но затем страховая компания потребовала от волжанина компенсировать понесенные ею расходы. Поводом для этого стало то, что Перегудов, страхуя собственную машину, не указал в договоре себя как "лицо допущенное к управлению" транспортом. В связи с этим компания подала иск в...
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|Политика
|11.01.2018 18:23
Три представителя Волгоградской области попали в обновленный резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства, в списке из 143 человек – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев и председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов. В кадровый резерв президента включены также представители других регионов – губернаторы, заместители глав регионов, мэры, сотрудники федеральных структур, руководители бюджетных учреждений, омбудсмены, бизнесмены и т.д.
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|Происшествия
|11.01.2018 17:59
Около часа назад при столкновении двух легковушек на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской в Волгограде пострадали женщина и двое ее детей. Как сообщает ИА «Высота 102», 12-летний мальчик и его 14-летняя сестра получили сотрясение головы, их 36-летняя мать, которая находилась за рулем, отделалась ушибом ноги. От госпитализации пострадавшие отказались.
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|Политика
|11.01.2018 17:03
Общественная палата Волгоградской области подпишет первые соглашения с общественными организациями по подготовке наблюдателей на предстоящие 18 марта текущего года выборы президента России. Они будут следить за порядком во время голосования. В каждую участковую избирательную комиссию будет направлено как минимум два общественных наблюдателя. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», говорится на официальном сайте палаты. Уже в ближайшее время будет составлен реестр общественных наблюдателей, которые отправятся 18 марта на все избирательные участки Волгоградской области. Всего, в рамках осуществления наблюдения за выборами главы государства, в Волгоградской области планируют подготовить порядка 3500...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|11.01.2018 16:30
Собаки совершили много подвигов во время Великой Отечественной войны. Они служили санитарами, минерами, саперами, подрывали вражеские танки, доставляли спецдонесения, оружие и продовольствие. В Сталинграде четверолапых бойцов впервые использовали в августе 42-го на северных окраинах города, где проходил участок обороны 282-го стрелкового полка 10-й дивизии войск НКВД. О вкладе собак в Сталинградскую Победу - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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Скандально известный депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова признана банкротом 21
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Скандально известный депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова признана банкротом 21
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