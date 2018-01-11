



Арбитражный суд Волгоградской области признал депутата гордумы Ольгу Толоконникову банкротом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, имущество должницы должно быть реализовано в ближайшие пять месяцев. По итогам распродажи собственности народной избранницы 6 июня состоится заседание арбитража. Единственным кредитором по делу выступает банк «Уралсиб», которому Толоконникова должна почти 1,5 млн рублей.

Напомним, в отношении депутата за последние два года возбуждено пять исполнительных производств на сумму 1,7 млн рублей в связи с долгами по различным займам и коммунальным платежам. Толоконникова, между тем, является самой богатой в гордуме женщиной-депутатом. Согласно опубликованной декларации, она заработала в 2016 году 13 миллионов рублей. Сведений о погашении задолженности хотя бы по одному исполнительному производству в отношении депутата на сайте УФССП по региону не содержится. Все пять дел по-прежнему находятся в работе у судебных приставов. 30 ноября депутата исключили из фракции «Единой России» в городской думе за дискредитацию думского объединения и партии в целом. Ранее Ольгу Николаевну попросили с еще одной должности - директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда». По сведениям информагентства, Толоконникова могла препятствовать принудительному взысканию со своей зарплаты непогашенных долгов.

Примечательно, что Толоконникова может являться не единственной представительницей Волгоградской гордумы, за которой охотятся приставы. В базе исполнительных производств на сайте регионального управления Федеральной службы корреспондент информагентства обнаружил еще троих полных тёзок (совпадает ФИО и дата рождения) городских нардепов, которые не платят по счетам. К примеру, в отношении некоего Сергея Станиславовича Пискарева в начале декабря 2017 году приставы возбудили дело за неуплату 2000 рублей штрафа ГИБДД. С Николая Владимировича Белоуса также с декабря судебные исполнители пытаются взыскать 1500 рублей штрафа за нарушение ПДД. Дмитрий Вадимович Крылов с мая прошлого года не может погасить 600 рублей судебных штрафов и еще 2000 рублей исполнительских сборов. Целых пять исполнительных производств с 2015 по 2017 годы было возбуждено в отношении Олега Милюкова, который имел долги по кредитам и налогам. Однако на сегодняшний день все задолженности погашены.



