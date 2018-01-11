Земля в Волгограде год от года все хуже кормит городской бюджет





В течение последних трех лет в Волгограде планомерно падают доходы городской казны от использования земельных участков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгограда, за данный период сумма фактически полученных доходов в бюджет по этому источнику упала в два раза - с 3,9 млрд рублей до 1,8 млрд. В частности, стремительно снижается объем вырученных муниципалитетом денежных средств от сдачи земельных участков в аренду.

Данный регресс контрольно-счетная палата связывает как со снижением кадастровой стоимости земельных участков в результате ее оспаривания, так и с уменьшением площадей, переданных в платное пользование. Еще одна проблема – огромные долги пользователей муниципальной земли перед бюджетом. К концу 2017 года объем запланированных годовых доходов казны города от использования земли (2,9 млрд рублей) практически сравнялся с суммой кредиторской задолженности (2,7 млрд).

Для муниципалитета серьезной проблемой, как отмечают в КСП, является отсутствие полномочий по администрированию данного вида доходов, которые находятся в ведении региональной администрации. Между тем, механизмы для исправления нерадужной ситуации есть. И ревизоры их перечислили: доходы от сдачи в аренду земельных участков под объектами, предоставленными концессионерам, не относящихся к коммунальной инфраструктуре; изменение категории земель присоединенных к Волгограду территорий с «земель сельхозназначения» на «земли населенных пунктов»; понуждение собственников стационарных объектов к оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки под строениями.



