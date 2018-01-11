Открытки в мессенджерах, привычное «алло» и «Игра Престолов»: как волгоградцы провели новогодние каникулы









В первую ночь 2018 года суммарный объем интернет-данных в сети МегаФона вырос по сравнению с новогодней ночью 2017 года более чем в 3 раза. Обычным SMS-сообщениям волгоградцы предпочли общение через мессенджеры и социальные сети.

Тренд активного использования мессенджеров, как и в прошлом году, сохраняется. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, абоненты волгоградского МегаФона «чатились» в Whats App – в новогоднюю ночь объем трафика в нем превысил в 5 раз все остальные мессенджеры, вместе взятые. «Звонили», в основном, через Viber. Всего «накачали» и передали информации на 78Тбайт, что в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Что касается голосовых вызовов, их продолжительность по сравнению с часами пиковой нагрузки в обычный день выросла примернов 1,6 раз. Что интересно, в первую ночь 2018-го года звонили в 3 раза больше, чем годом ранее.

Если в новогоднюю ночь в сети предпочитали слушать музыку онлайн, то в праздничные дни смотрели больше видео по вечерам. В сервисе «МегаФон.ТВ» лидерами по просмотрам стали сериалы-хиты 2017-го года «Игра престолов» и «Молодежка», отечественные фильмы «Последний богатырь» и «Притяжение», а также новогодние фильмы «Ёлки» и «Один дома».

«Мы успешно справились с пиком нагрузки в новогоднюю ночь и успешно подготовили сеть к январским каникулам. Все показатели качества сервисов были на стабильно высоком уровне, – прокомментировал директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.– Спасибо нашим абонентам, что провели 2017 год с нами, что мы росли вместе, жили в темпе, ритме, динамике. И мы счастливы, что все получилось, как хотели. Мы работаем, чтобы вы были счастливы. Желаем вам в новом году чаще находить свое счастье. А мы, МегаФон, поможем запечатлеть и поделиться этими моментами».



