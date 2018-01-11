Волгоградский предприниматель обманул банк на 12,5 млн рублей





Директор коммерческой организации обвиняется в незаконном получении кредита на сумму 12,5 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, в октябре-ноябре 2012 года 39-летний обвиняемый с целью приобретения в г. Волжском здания сауны и земельного участка получил в банке кредит на сумму 12,5 млн рублей. В качестве подтверждения своей платежеспособности он представил в кредитную организацию налоговые декларации с завышенной суммой полученных организацией доходов. Однако выплачивать по кредиту не собирался.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме, частично возместив ущерб. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.



