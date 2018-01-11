РФС подтвердил полномочия федерации футбола Волгоградской области









Федерация футбола Волгоградской области получила официальное письмо от Российского футбольного союза, в котором подтверждается членство организации в РФС, а также полномочия на эксклюзивное право осуществления футбольной деятельности от лица РФС на территории Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Областная федерация футбола уполномочена на проведение официальных Первенств области по всем возрастам и иных соревнований, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий.

Напомним, что летом областная федерация футбола получила от регионального комитета физической культуры и спорта приказ, датированный 17 июля 2017 года, о том, что в связи с невыполнением ряда требования Федераций ФЗ "О физкультуре и спорте РФ" временно приостанавливается государственная аккредитация организации. Однако организация продолжила работу в штатном режиме, исполняя возложенные на нее Российским футбольным союзом обязательства. Все это время продолжалась переписка с региональным спорткомитетом. В адрес облкомитета по спорту в четвертом квартале 2017 года были предоставлены все необходимые документы, запрошенные чиновниками спорткомитета ранее.

"Все документы, запрошенные у ФФВО региональным спорткомитетом, были также продублированы нами в РФС. Никаких замечаний со стороны головной футбольной организации в наш адрес вынесено не было. После анализа сложившейся в Волгограде ситуации, РФС, наоборот, подтвердил полномочия федерации футбола Волгоградской области. Это означает, что проведение любых официальных соревнований по футболу на территории региона возможно только по совместному согласованию федерации футбола Волгоградской области и комитета физической культуры и спорта Волгоградской области. Не сомневаемся, что в ближайшее время мы общими усилиями с представителями спорткомитета найдем оптимальную форму взаимодействия для продолжения дальнейшей совместной работы", - прокомментировал ситуацию ответственный секретарь Федерации футбола Волгоградской области Артем Королев.



