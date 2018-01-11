|Спорт
|11.01.2018 14:05(Обновлено: 11.01.2018 14:14)
РФС подтвердил полномочия федерации футбола Волгоградской области
Федерация футбола Волгоградской области получила официальное письмо от Российского футбольного союза, в котором подтверждается членство организации в РФС, а также полномочия на эксклюзивное право осуществления футбольной деятельности от лица РФС на территории Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Областная федерация футбола уполномочена на проведение официальных Первенств области по всем возрастам и иных соревнований, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий.
Напомним, что летом областная федерация футбола получила от регионального комитета физической культуры и спорта приказ, датированный 17 июля 2017 года, о том, что в связи с невыполнением ряда требования Федераций ФЗ "О физкультуре и спорте РФ" временно приостанавливается государственная аккредитация организации. Однако организация продолжила работу в штатном режиме, исполняя возложенные на нее Российским футбольным союзом обязательства. Все это время продолжалась переписка с региональным спорткомитетом. В адрес облкомитета по спорту в четвертом квартале 2017 года были предоставлены все необходимые документы, запрошенные чиновниками спорткомитета ранее.
"Все документы, запрошенные у ФФВО региональным спорткомитетом, были также продублированы нами в РФС. Никаких замечаний со стороны головной футбольной организации в наш адрес вынесено не было. После анализа сложившейся в Волгограде ситуации, РФС, наоборот, подтвердил полномочия федерации футбола Волгоградской области. Это означает, что проведение любых официальных соревнований по футболу на территории региона возможно только по совместному согласованию федерации футбола Волгоградской области и комитета физической культуры и спорта Волгоградской области. Не сомневаемся, что в ближайшее время мы общими усилиями с представителями спорткомитета найдем оптимальную форму взаимодействия для продолжения дальнейшей совместной работы", - прокомментировал ситуацию ответственный секретарь Федерации футбола Волгоградской области Артем Королев.
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В течение последних трех лет в Волгограде планомерно падают доходы городской казны от использования земельных участков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгограда, за данный период сумма фактически полученных доходов в бюджет по этому источнику упала в два раза - с 3,9 млрд рублей до 1,8 млрд. В частности, стремительно снижается объем вырученных муниципалитетом денежных средств от сдачи земельных участков в аренду. Данный регресс контрольно-счетная палата связывает как со снижением кадастровой стоимости земельных участков в результате ее оспаривания, так и с уменьшением площадей, переданных в платное пользование. Еще одна проблема – огромные долги пользователей...
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|11.01.2018 16:02
На 75-летие окончания Сталинградской битвы Волгоградский молодежный театр подарит горожанам и гостям областного центра премьерный спектакль. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, постановка по мотивам пьесы Валентина Катаева называется «Синий платочек». Первые показы пройдут 30 и 31 января. Дух военного времени актерам поможет передать настоящее обмундирование и элементы амуниции советских солдат и офицеров. Основой звукового оформления постановки стал всем известный, пронзительный голос Юрия Левитана. Режиссёром-постановщиком выступил заслуженный артист России, худрук молодежного театра Владимир Бондаренко. В пьесе Катаева нет батальных сцен, зато передано безумное желание героев жить, любить и быть любимыми. Действие происходит в 1943 году в разных...
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|11.01.2018 15:00
Открытки в мессенджерах, привычное «алло» и «Игра Престолов»: как волгоградцы провели новогодние каникулы
В первую ночь 2018 года суммарный объем интернет-данных в сети МегаФона вырос по сравнению с новогодней ночью 2017 года более чем в 3 раза. Обычным SMS-сообщениям волгоградцы предпочли общение через мессенджеры и социальные сети. Тренд активного использования мессенджеров, как и в прошлом году, сохраняется. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, абоненты волгоградского МегаФона «чатились» в Whats App – в новогоднюю ночь объем трафика в нем превысил в 5 раз все остальные мессенджеры, вместе взятые. «Звонили», в основном, через Viber. Всего «накачали» и передали информации на 78Тбайт, что в 3 раза больше, чем в прошлом...
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|11.01.2018 14:41
Печальное зрелище представляет сегодня памятник архитектуры конца XIX века на улице Огарева,20, в Ворошиловском районе Волгограда. Еще недавно здесь располагалась военная комендатура и военная автомобильная инспекция, о чем свидетельствуют выцветшая табличка на здании и объявление: «Военная комендатура волгоградского гарнизона переехала». Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы соседних домов, после переезда на территории памятника была кем-то организована мастерская для покраски автомобилей, но вот уже год-два назад эта деятельность прекратилась, и в настоящее время памятник культурного наследия постепенно превращается в мусорную свалку. Стены здания беспощадно разрушаются, кирпичи валяются буквально повсюду. Через проем в покосившемся деревянном заборе видны огромные...
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|11.01.2018 14:38
Директор коммерческой организации обвиняется в незаконном получении кредита на сумму 12,5 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, в октябре-ноябре 2012 года 39-летний обвиняемый с целью приобретения в г. Волжском здания сауны и земельного участка получил в банке кредит на сумму 12,5 млн рублей. В качестве подтверждения своей платежеспособности он представил в кредитную организацию налоговые декларации с завышенной суммой полученных организацией доходов. Однако выплачивать по кредиту не собирался. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме, частично возместив ущерб. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до...
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|Здравоохранение
|11.01.2018 14:13
В праздник Крещения – в ночь с 18 на 19 января - очень важно соблюдать правила безопасности при купании в купелях, - заявили ИА «Высота 102» в областном комитете здравоохранения региона. «Купание в проруби - отличный способ укрепления здоровья и повышения иммунитета, но не для всех, - говорит главный внештатный специалист профилактической медицины Алексей Покатилов. - Подобная процедура без предварительной подготовки опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющим нестабильный уровень артериального давления, аритмию, заболевания почек, астму, сахарный диабет и ЛОР-заболевания. Им категорически запрещено окунаться в ледяную воду. Жителям региона с малейшими признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ...
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|11.01.2018 13:48
К административной ответственности за уклонение от размещения сведений о результатах проверок субъектов предпринимательства привлечен руководитель жилищной инспекции Волгограда Александр Богомолов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Надзорное ведомство уличило руководителя органа муниципального контроля в ненадлежащем ведении единого реестра проверок, что предусмотрено законодательством в целях обеспечения их учета в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их окончания. Установлено, что вопреки указанным требованиями в единый реестр не были внесены сведения о результатах восьми проверок, а сведения о проведенных двух внеплановых выездных проверках вообще отсутствовали в едином реестре. По решению суда Богомолов привлечен к административной ответственности, но...
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|Общество
|11.01.2018 12:03
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщает о регистрации африканской чумы свиней на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, накануне в пробах патологического материала от двух диких кабанов установлено особо опасное инфекционное заболевание животных. Патологический материал отобран на карантинируемой по АЧС территории государственного охотничьего заказника регионального значения «Лещевский», расположенного в Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском муниципальных районах Волгоградской области. В настоящее время на территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского муниципальных районов Волгоградской области проводится комплекс мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения инфекции. В новом году АЧС уже было выявлено в Суровикинском районе Волгоградской...
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|Происшествия
|11.01.2018 11:38
Журналист издания «АИФ-Нижнее Поволжье» Лариса Шеремет лишилась удостоверения во время посещения Волгоградского областного клинического наркологического диспансера в Тракторозаводском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» корреспондент издания, так закончилась ее встреча с главным врачом учреждения Лианой Орешкиной. «Мало того, что у меня отобрали удостоверение, так еще и главный врач вызвала полицию», - рассказала журналист. По словам Ларисы Шеремет, поводом для визита в диспансер стало письмо сотрудников учреждения, которые рассказали о намерении руководства уволить ряд работников. Журналист попросила главного врача прокомментировать эту информацию. Однако дело приняло неожиданный оборот. В настоящее время Лариса Шеремет ожидает приезда полицейских, так как удостоверение ей не возвращают....
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|Экономика
|11.01.2018 11:33
Концессионер сетей наружного освещения в Волгограде намерен «отбить» вложенные инвестиции на интернете
В Волгограде прошел открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий. На конкурс была подана одна заявка от компании «Светосервис - Волгоград», сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Согласно условиям соглашения, рассчитанного на 15 лет, компания-инвестор будет обязана вложить в развитие системы уличного освещения города порядка одного миллиарда рублей. Основной объем средств будет освоен в первые четыре года. Средства направят как на реконструкцию существующих сетей, так и на создание новых линий. Напомним, в Волгограде активное развитие сети уличного освещения происходило с середины 50-х до середины 90-х годов прошлого века. Последующие...
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|Происшествия
|11.01.2018 11:21
Табачная продукция без акцизных марок выявлена в Палласовском районе на автомобильном пункте пропуска "Вишневка" через государственную границу Российской Федерации. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, 107 блоков сигарет сербской марки "Fast", на которых отсутствовали акцизные марки, были обнаружены в ходе осмотра автомобиля "Toyota Land Cruiser", следовавшего по маршруту "Джанибек-Палласовка". За рулем автомобиля находился выходец из республики ближнего зарубежья 1984 года рождения. Он пояснил, что сигареты он вез для личных нужд знакомого, который проживает в г. Палласовка. Продукция передана сотрудникам Астраханской таможни.
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|Общество
|11.01.2018 11:01
Антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу такси "ГОСТ", которая распространялась в г.Камышине Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, жалоба поступила от местного жителя на рекламу мобильного приложения указанного такси. По информации заявителя, на осуществление данной деятельности у рекламодателя, а также владельцев зарегистрированных в данном приложении машин, отсутствовало разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. В ходе рассмотрения дела рекламодатели давали противоречивые объяснения, указывая, что не осуществляют деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Относительно приложения они пояснили, что запустили его в тестовом режиме, чтобы любой мог якобы с ним "поиграть". Установлено, что первоначально на радио...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|11.01.2018 09:59
Собаки совершили много подвигов во время Великой Отечественной войны. Они служили санитарами, минерами, саперами, подрывали вражеские танки, доставляли спецдонесения, оружие и продовольствие. В Сталинграде четверолапых бойцов впервые использовали в августе 42-го на северных окраинах города, где проходил участок обороны 282-го стрелкового полка 10-й дивизии войск НКВД. О вкладе собак в Сталинградскую Победу - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|11.01.2018 08:25
Вирус африканской чумы свиней выявлен в личном подсобном хозяйстве в хуторе Майоровский Суровикинского района Волгоградской области. В настоящее время там работают специалисты ветеринарной службы, установлены охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией. Сейчас специалисты выполняют все необходимые мероприятия для локализации АЧС. На территории, где выявлен вирус, установлены дезинфекционные барьеры. Напомним, в прошлом году на территории Волгоградской области было зарегистрировано 19 случаев заболевания домашних свиней африканской чумой свиней и 2 инфицированных вирусом АЧС объекта в дикой фауне.
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|Происшествия
|11.01.2018 08:02
На станции Канальная в Светлоярском районе Волгоградской области грузовой состав наехал на пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось накануне вечером. Пострадал 37-летний мужчина, который получил тяжелые травмы – перелом основания черепа, множественные переломы ребер, ушибленные раны нижних конечностей. Он доставлен в больницу. Выясняются причины произошедшего.
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