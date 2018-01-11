В Волгограде разрушается принадлежащее министерству обороны России здание культурного наследия











Печальное зрелище представляет сегодня памятник архитектуры конца XIX века на улице Огарева,20, в Ворошиловском районе Волгограда. Еще недавно здесь располагалась военная комендатура и военная автомобильная инспекция, о чем свидетельствуют выцветшая табличка на здании и объявление: «Военная комендатура волгоградского гарнизона переехала».

Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы соседних домов, после переезда на территории памятника была кем-то организована мастерская для покраски автомобилей, но вот уже год-два назад эта деятельность прекратилась, и в настоящее время памятник культурного наследия постепенно превращается в мусорную свалку. Стены здания беспощадно разрушаются, кирпичи валяются буквально повсюду. Через проем в покосившемся деревянном заборе видны огромные ящики, в которые складированы обломки красного кирпича.

Судя по всему, кто-то периодически проявляет интерес к зданию. Появилось новое ограждение из профиля, по словам жителей, на территорию заезжают дорогие иномарки.

В 1997 году этот объект культурного наследия регионального значения был поставлен на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области, также были утверждены границы зоны охраны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта.

Во что превращается сегодня двухэтажный дом из красного кирпича, построенный царицынским купцом и меценатом Беширом Амирхановым, - в материале информагентства.



