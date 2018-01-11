Волгоградского журналиста «арестовали» в наркологическом диспансере

Журналист издания «АИФ-Нижнее Поволжье» Лариса Шеремет лишилась удостоверения во время посещения Волгоградского областного клинического наркологического диспансера в Тракторозаводском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» корреспондент издания, так закончилась ее встреча с главным врачом учреждения Лианой Орешкиной. «Мало того, что у меня отобрали удостоверение, так еще и главный врач вызвала полицию», - рассказала журналист. По словам Ларисы Шеремет, поводом для визита в диспансер стало письмо сотрудников учреждения, которые рассказали о намерении руководства уволить ряд работников. Журналист попросила главного врача прокомментировать эту информацию. Однако дело приняло неожиданный оборот. В настоящее время Лариса Шеремет ожидает приезда полицейских, так как удостоверение ей не возвращают. Редакция ИА «Высота 102» следит за развитием событий.

Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации медучреждения, журналист пришла сегодня в наркодиспансер вместе с бывшим юристом диспансера, которая была уволена за прогул. Журналисту было предложено предоставить запрос на получение информации, однако такового не оказалось. Кроме того, заявили в администрации, удостоверение у Ларисы Шеремет было просрочено, в нем не было печати издания, которое она представляет. Полиция была вызвана для выяснения обстоятельств, какое именно издание представляет Лариса Шеремет и действительно ли она является журналистом. Сомнение у руководства медучреждения вызвало и требование предоставить информацию об уволенном сотруднике, которая могла содержать персональные данные. Как рассказали в администрации диспансера, на место происшествия приезжал директор издания «АиФ-Нижнее Поволжье», который извинился перед главным врачом за инцидент. В настоящее время журналист и уволенный сотрудник покинули медучреждение.

Справка. Лариса Шеремет является лауреатом двух конкурсов ОНФ "Правда и справедливость". В 2013 году была награждена дипломом конкурса журналистских расследований имени Артема Боровика.



