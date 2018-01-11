Волгоградское УФАС признало ненадлежащей рекламу такси в Камышине

Антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу такси "ГОСТ", которая распространялась в г.Камышине Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, жалоба поступила от местного жителя на рекламу мобильного приложения указанного такси. По информации заявителя, на осуществление данной деятельности у рекламодателя, а также владельцев зарегистрированных в данном приложении машин, отсутствовало разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. В ходе рассмотрения дела рекламодатели давали противоречивые объяснения, указывая, что не осуществляют деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Относительно приложения они пояснили, что запустили его в тестовом режиме, чтобы любой мог якобы с ним "поиграть". Установлено, что первоначально на радио была распространена реклама о наборе водителей, а затем о предоставлении услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В ходе рассмотрения дела распространение рекламы было прекращено. В Волгоградском УФАС сообщили, что в дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Наказание грозит не только рекламодателям, но и распространителям рекламы, которые должны были проверить наличие необходимых разрешений на рекламируемый вид деятельности.



