Жители Волжского 18 марта получат специальные бюллетени для голосования по выбору территории, которой необходимо благоустройство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, власти города предложили волжанам определить перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». До 9 февраля 2018 года в Волжском продлится приём предложений от волжан.

Заявки о включении в перечень общественной территории (улицы, сквера, парка, аллеи, площади и т.д.) от жителей города принимаются письменно в свободной форме в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского. Отбором общественных территорий будет заниматься специальная комиссия. В её состав войдут специалисты структурных подразделений администрации, общественники и другие. До конца февраля будут опубликованы дизайн-проекты отобранных территорий.

18 марта, в единый день голосования, жители города смогут отдать свой голос за территорию, которой, по их мнению, необходимо благоустройство. Для этого будут подготовлены специальные бюллетени. Таким образом, если жителям Волгоградской области предстоит выбрать президента России, а также высказать свое мнение на референдуме по времени, то волжан ожидают «тройные» выборы.



